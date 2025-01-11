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Пагубные последствия экономии топлива для автомобиля

11 января 2025 09:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему экономия топлива может навредить автомобилю
АЗС. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

При большом желании каждый автовладелец может приблизиться к уровню потребления топлива, заявленному производителем машины, или даже превзойти это значение. Другой вопрос, как чрезмерная и длительная экономия скажется на состоянии автомобиля.

Об этом написал Auto Swiat.

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Снижение оборотов двигателя

Чем меньше скорость, тем больше экономится горючего. А как определить, что обороты двигателя слишком низкие и вредные для автомобиля? Если из-за езды на низких скоростях появляются нездоровые вибрации, это означает, что система перегружена.

  • Во-первых, слишком низкие обороты приводят к перегрузке двухмассового маховика (в основном, но не только, это касается автомобилей с механической коробкой передач). Этот элемент отвечает за снижение вибраций, но если они слишком сильны, то он просто развалится примерно через 50 000-60 000 км, хотя при нормальных условиях способен выдержать более 200 000 км.
  • Во-вторых, коробка передач. Механическая трансмиссия также подвержена износу и неисправностям. Езда на низких скоростях в сочетании с сильной вибрацией разрушает подшипники в коробке.
  • В-третьих, езда на малых оборотах нагружает кривошипно-поршневую систему двигателя, но чаще всего сначала выходят из строя подшипники. А первые признаки износа подшипников (стук) означают необходимость капитального ремонта мотора.

Медленная езда портит дизели

Дизельные двигатели нуждаются в хорошем прогреве. Если водитель ездит очень медленно или на коротких расстояниях, это может привести к поломке сажевого фильтра и системы SCR, отвечающей за дозировку жидкости AdBlue. Сажевый фильтр не сможет нормально сжечь частицы, а жидкость AdBlue кристаллизуется, забивая систему дозирования. Современные дизели чувствительны к чрезмерной экономии при езде.

Как не тратить лишнее

Лучше всего проявлять умеренность в любом направлении: избегайте как очень низких, так и высоких оборотов. Например, на трассе идеальной является скорость 120 км/ч. Двигаясь со скоростью 140 км/ч, водитель, пожалуй, ничего не сломает, но потратит больше топлива, которое можно легко сэкономить без ущерба для двигателя.

Ранее известный автомеханик рассказал, как повредить мотор автомобиля, ошибившись всего один раз. Также мы писали, как долго на самом деле нужно прогревать двигатель автомобиля зимой.

авто топливо экономия советы автомобиль топливо Мотор двигатель

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09:30 В Словакии люди вышли на митинг против Роберта Фицо — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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