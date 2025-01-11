Чому економія палива може зашкодити автомобілю

АЗС. Фото: freepik.com

За великого бажання кожен автовласник може наблизитися до рівня споживання палива, заявленого виробником машини, або й перевершити це значення. Інше питання, як надмірна та тривала економія позначиться на стані автомобіля.

Про це написав Auto Swiat.

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Зниження обертів двигуна

Чим менша швидкість, тим більше заощаджується пального. А як визначити, що оберти двигуна занадто низькі та шкідливі для автомобіля? Якщо через їзду на низьких швидкостях з’являються нездорові вібрації, це означає, що система перевантажена.

По-перше , занадто низькі обороти призводять до перевантаження двомасового маховика (в основному, але не лише, це стосується автомобілів з механічною коробкою передач). Цей елемент відповідає за зниження вібрацій, але якщо вони занадто сильні, то він просто розвалиться приблизно за 50 000-60 000 км, хоча за нормальних умов здатен витримати понад 200 000 км.

, занадто низькі обороти призводять до перевантаження двомасового маховика (в основному, але не лише, це стосується автомобілів з механічною коробкою передач). Цей елемент відповідає за зниження вібрацій, але якщо вони занадто сильні, то він просто розвалиться приблизно за 50 000-60 000 км, хоча за нормальних умов здатен витримати понад 200 000 км. По-друге , коробка передач. Механічна трансмісія також схильна до зносу та несправностей. Їзда на низьких швидкостях у поєднанні з сильною вібрацією руйнує підшипники в коробці.

, коробка передач. Механічна трансмісія також схильна до зносу та несправностей. Їзда на низьких швидкостях у поєднанні з сильною вібрацією руйнує підшипники в коробці. По-третє, їзда на малих обертах навантажує кривошипно-поршневу систему двигуна, але найчастіше спочатку виходять з ладу підшипники. А перші ознаки зносу підшипників (стукіт) означають необхідність капітального ремонту мотора.

Повільна їзда псує дизелі

Дизельні двигуни потребують гарного прогрівання. Якщо водій їздить дуже повільно або на коротких відстанях, це може призвести до поломки сажового фільтра та системи SCR, що відповідає за дозування рідини AdBlue. Сажовий фільтр не зможе нормально спалити частки, а рідина AdBlue кристалізується, забиваючи систему дозування. Сучасні дизелі чутливі до надмірної економії при їзді.

Як не витрачати зайве

Найкраще проявляти помірність у будь-якому напрямку: уникайте як дуже низьких, так й високих обертів. Наприклад, на трасі ідеальною є швидкість 120 км/год. Рухаючись зі швидкістю 140 км/год, водій, мабуть, нічого не зламає, але витратить більше палива, яке можна легко заощадити без шкоди для двигуна.

Раніше відомий автомеханік розповів, як пошкодити мотор автомобіля, помилившись лише один раз. Також ми писали, як довго насправді потрібно прогрівати двигун автомобіля взимку.