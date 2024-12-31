Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як пошкодити мотор автомобіля, помилившись лише один раз arrow

Як пошкодити мотор автомобіля, помилившись лише один раз

31 грудня 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Одна проста помилка, яка може зламати мотор автомобіля
Додавання антифризу. Фото: motorbiscuit.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Власники бензинових та дизельних двигунів можуть ризикувати серйозними пошкодженнями, якщо вони зроблять просту помилку. Відомий механік та блогер Скотті Кілмер підкреслив, що використання дистильованої води замість антифризу може бути великою помилкою, особливо взимку.

Про це написав Express.

Читайте також:

Вода необхідна для охолодження транспортного засобу, але антифриз спеціально розроблений, щоб запобігти замерзанню транспортних засобів.

З падінням температури взимку наявність достатньої кількості розчину врятує власників від пошкодження автомобілів. Тому не варто запускати радіатор виключно з дистильованою водою.

"В радіатор варто заливати суміш 50% антифризу та 50% дистильованої води. Вода розсіює тепло краще, ніж антифриз, але антифриз запобігає замерзанню взимку", — підкреслив Скотті.

Також антифриз захищає двигун від небезпечного явища — кавітації. Це утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю. Кавітаційна бульбашка створює ударну хвилю (імпульс адекватний гідравлічному удару). Це призводить до кавітаційної корозії — руйнування поверхні металу.

"Якщо ви працюєте на чистій воді, кавітація може просто з’їсти двигун", — підсумував механік.

Раніше ми писали, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію. Також експерти пояснили, чому замерзає антифриз в авто та як цьому запобігти.

авто зима проблеми поради автомобіль Мотор помилки двигун

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:23 Смартфони для військових — яку модель обрати у 2025 році

09:17 Пенсії, комуналка та проїзд — що зміниться у Києві з 1 січня

09:15 У Львові чоловік вкрав у магазині горілку — як його покарав суд

09:14 РФ завдала удару по Шостці — пошкоджено 12 багатоповерхівок

09:08 Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

08:56 Нафтогаз розповів, як уникнути переплати та боргів у 2025-му

08:38 У Києві суд покарав чоловіка за удар товариша кулаком в лице

08:24 Вибухи у Києві — повідомляють про падіння уламків

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

08:05 Росія формує нові батальйони на кордоні з Україною

09:23 Смартфони для військових — яку модель обрати у 2025 році

09:17 Пенсії, комуналка та проїзд — що зміниться у Києві з 1 січня

09:15 У Львові чоловік вкрав у магазині горілку — як його покарав суд

09:14 РФ завдала удару по Шостці — пошкоджено 12 багатоповерхівок

09:08 Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

08:56 Нафтогаз розповів, як уникнути переплати та боргів у 2025-му

08:38 У Києві суд покарав чоловіка за удар товариша кулаком в лице

08:24 Вибухи у Києві — повідомляють про падіння уламків

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

08:05 Росія формує нові батальйони на кордоні з Україною

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2025

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2025
Text

20:13 Трампу потрібно буде відзвітувати про кожен долар, — Южаніна

Text

19:06 Вимагають хабар в лікарні — Скалецька порадила, куди звертатися

Text

18:00 Сирський на передовій та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Експерт Гаврилечко розчарував економічним прогнозом на 2025 рік

Text

14:14 Юрист відповів, як працюватиме військовий омбудсмен в Україні

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік - 80x80

Легалізація криптовалют в Україні — прогноз на 2025 рік

Text

13:00 Мирний план Трампа та Сибіга в Сирії — ефір День.LIVE

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року