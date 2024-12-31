Одна проста помилка, яка може зламати мотор автомобіля

Додавання антифризу. Фото: motorbiscuit.com

Власники бензинових та дизельних двигунів можуть ризикувати серйозними пошкодженнями, якщо вони зроблять просту помилку. Відомий механік та блогер Скотті Кілмер підкреслив, що використання дистильованої води замість антифризу може бути великою помилкою, особливо взимку.

Про це написав Express.

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Вода необхідна для охолодження транспортного засобу, але антифриз спеціально розроблений, щоб запобігти замерзанню транспортних засобів.

З падінням температури взимку наявність достатньої кількості розчину врятує власників від пошкодження автомобілів. Тому не варто запускати радіатор виключно з дистильованою водою.

"В радіатор варто заливати суміш 50% антифризу та 50% дистильованої води. Вода розсіює тепло краще, ніж антифриз, але антифриз запобігає замерзанню взимку", — підкреслив Скотті.

Також антифриз захищає двигун від небезпечного явища — кавітації. Це утворення всередині рідини порожнин, заповнених газом, парою або їх сумішшю. Кавітаційна бульбашка створює ударну хвилю (імпульс адекватний гідравлічному удару). Це призводить до кавітаційної корозії — руйнування поверхні металу.

"Якщо ви працюєте на чистій воді, кавітація може просто з’їсти двигун", — підсумував механік.

Раніше ми писали, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію. Також експерти пояснили, чому замерзає антифриз в авто та як цьому запобігти.