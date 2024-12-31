Одна простая ошибка, которая может сломать мотор автомобиля

Добавление антифриза. Фото: motorbiscuit.com

Владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут рисковать серьезными повреждениями, если они сделают простую ошибку. Известный механик и блоггер Скотти Килмер подчеркнул, что использование дистиллированной воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.

Об этом написал Express.

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С падением температуры зимой наличие достаточного количества раствора спасет владельцев от повреждения автомобилей. Поэтому не следует запускать радиатор исключительно с дистиллированной водой.

"В радиатор следует заливать смесь 50% антифриза и 50% дистиллированной воды. Вода рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз предотвращает замерзание зимой", — подчеркнул Скотти.

Также антифриз защищает двигатель от опасного явления — кавитации. Это образование внутри жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационный пузырь создает ударную волну (импульс адекватен гидравлическому удару). Это приводит к кавитационной коррозии — разрушению поверхности металла.

"Если вы работаете на чистой воде, кавитация может просто съесть двигатель", — подытожил механик.

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