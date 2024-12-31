Одна простая ошибка, которая может сломать мотор автомобиля

Как повредить мотор автомобиля, ошибившись только раз
Владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут рисковать серьезными повреждениями, если они сделают простую ошибку. Известный механик и блоггер Скотти Килмер подчеркнул, что использование дистиллированной воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.
Об этом написал Express.
Вода необходима для охлаждения транспортного средства, но антифриз специально разработан, чтобы предотвратить замерзание транспортных средств.
С падением температуры зимой наличие достаточного количества раствора спасет владельцев от повреждения автомобилей. Поэтому не следует запускать радиатор исключительно с дистиллированной водой.
"В радиатор следует заливать смесь 50% антифриза и 50% дистиллированной воды. Вода рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз предотвращает замерзание зимой", — подчеркнул Скотти.
Также антифриз защищает двигатель от опасного явления — кавитации. Это образование внутри жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационный пузырь создает ударную волну (импульс адекватен гидравлическому удару). Это приводит к кавитационной коррозии — разрушению поверхности металла.
"Если вы работаете на чистой воде, кавитация может просто съесть двигатель", — подытожил механик.
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