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Как повредить мотор автомобиля, ошибившись только раз

31 декабря 2024 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Одна простая ошибка, которая может сломать мотор автомобиля
Добавление антифриза. Фото: motorbiscuit.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут рисковать серьезными повреждениями, если они сделают простую ошибку. Известный механик и блоггер Скотти Килмер подчеркнул, что использование дистиллированной воды вместо антифриза может быть большой ошибкой, особенно зимой.

Об этом написал Express.

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Вода необходима для охлаждения транспортного средства, но антифриз специально разработан, чтобы предотвратить замерзание транспортных средств.

С падением температуры зимой наличие достаточного количества раствора спасет владельцев от повреждения автомобилей. Поэтому не следует запускать радиатор исключительно с дистиллированной водой.

"В радиатор следует заливать смесь 50% антифриза и 50% дистиллированной воды. Вода рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз предотвращает замерзание зимой", — подчеркнул Скотти.

Также антифриз защищает двигатель от опасного явления — кавитации. Это образование внутри жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Кавитационный пузырь создает ударную волну (импульс адекватен гидравлическому удару). Это приводит к кавитационной коррозии — разрушению поверхности металла.

"Если вы работаете на чистой воде, кавитация может просто съесть двигатель", — подытожил механик.

Ранее мы писали, почему через несколько дней после замены ржавеет антифриз и что с этим делать водителю. Также эксперты объяснили, почему замерзает антифриз в авто и как это предотвратить.

авто зима проблемы советы автомобиль Мотор ошибки двигатель

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