Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Три нерозумні та небезпечні методи економії палива arrow

Три нерозумні та небезпечні методи економії палива

6 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Економія пального — три безглуздих способи, які можуть зашкодити авто
На АЗС. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Усі автомобілісти прагнуть економії пального, але надмірне захоплення може нашкодити машині та здоров'ю водія. Дізнайтеся про поширені небезпечні поради.

Про це написав Avtopilot.

Читайте також:

Їхати за вантажівкою

Коли автомобіль їде за вантажівкою, то знаходиться у зоні з пониженим тиском, що знижує опір повітря. Це дійсно допомагає заощаджувати певну кількість пального.

Але така їзда збільшує ризик аварій, адже наближення до великогабаритного транспортного засобу знижує оглядовість та збільшує небезпеку екстреного гальмування.

Окрім цього з-під задніх коліс вантажівок на капот та лобове скло легковика можуть вилітати камінці та інші небажані предмети з дороги.

Заправлятися в темний час доби

Кажуть, що пізно ввечері та вночі пальне холодніше, щільніше та менше випаровується.

Це нісенітниця, адже резервуари для зберігання палива на АЗС знаходяться під землею, де температура стабільна й не змінюється ані вдень, ані увечері, ані вночі.

А ось водіння машини в темний час доби набагато небезпечніше, ніж вдень.

Не вмикати кондиціонер

Вимкнений кондиціонер трохи знижує витрати пального. Проте економія є дуже незначною, й не виправдовує себе.

Чи варто жертвувати комфортом поїздки та гарним самопочуттям водія заради заощадження копійок?

Раніше ми писали, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального. Також експерти назвали чотири причини підвищеної витрати палива.

пальне паливо авто АЗС водії автомобіль економія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 Забув картку у банкоматі — в ПриватБанку пояснили, що робити

06:56 Банківська таємниця — яку інформацію не можна розголошувати

06:55 Військова пропонує запровадити обов'язкову мобілізацію жінок

06:54 Реал удома програв Мілану, а Лунін пропустив три м'ячі — відео

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує зерно у листопаді

06:30 Звільнений за непридатністю — чи треба звертатися до ТЦК

06:22 Можуть прийти вночі — як і де ТЦК мають право вручати повістки

06:10 Щаслива старість — які пенсії отримують судді та прокурори

06:09 Стає холодніше — яка погода буде сьогодні в Одесі

07:01 Забув картку у банкоматі — в ПриватБанку пояснили, що робити

06:56 Банківська таємниця — яку інформацію не можна розголошувати

06:55 Військова пропонує запровадити обов'язкову мобілізацію жінок

06:54 Реал удома програв Мілану, а Лунін пропустив три м'ячі — відео

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує зерно у листопаді

06:30 Звільнений за непридатністю — чи треба звертатися до ТЦК

06:22 Можуть прийти вночі — як і де ТЦК мають право вручати повістки

06:10 Щаслива старість — які пенсії отримують судді та прокурори

06:09 Стає холодніше — яка погода буде сьогодні в Одесі

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

5 листопада 2024

17:33 Гарріс чи Трамп — яких змін очікують одесити

06:58 Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

06:40 Ціни на латунь у листопаді — вартість 1 кг кольорових металів

06:29 Які дрова вибрати для опалення — види, переваги та альтернативи

06:03 Як працює система виборів президента у США

4 листопада 2024
Ексклюзив

21:03 Україна отримала потужну допомогу для розмінування, — фото, відео

Ексклюзив

19:09 Під охороною ЮНЕСКО — що змінилося для Одеси

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

Text

22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три місяці — Ілона Мазур у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

Text

19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році

Text

19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

Text

14:53 В Україні недостатньо коштів для утримання військових, — нардеп

Text

14:15 Нардеп пояснив, як примусова зміна спеціальності впливає на СЗЧ

Text

13:08 Удар по Запоріжжю та збиття ракет над Україною — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі