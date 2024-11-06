Економія пального — три безглуздих способи, які можуть зашкодити авто

На АЗС. Фото: freepik.com

Усі автомобілісти прагнуть економії пального, але надмірне захоплення може нашкодити машині та здоров'ю водія. Дізнайтеся про поширені небезпечні поради.

Про це написав Avtopilot.

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Їхати за вантажівкою

Коли автомобіль їде за вантажівкою, то знаходиться у зоні з пониженим тиском, що знижує опір повітря. Це дійсно допомагає заощаджувати певну кількість пального.

Але така їзда збільшує ризик аварій, адже наближення до великогабаритного транспортного засобу знижує оглядовість та збільшує небезпеку екстреного гальмування.

Окрім цього з-під задніх коліс вантажівок на капот та лобове скло легковика можуть вилітати камінці та інші небажані предмети з дороги.

Заправлятися в темний час доби

Кажуть, що пізно ввечері та вночі пальне холодніше, щільніше та менше випаровується.

Це нісенітниця, адже резервуари для зберігання палива на АЗС знаходяться під землею, де температура стабільна й не змінюється ані вдень, ані увечері, ані вночі.

А ось водіння машини в темний час доби набагато небезпечніше, ніж вдень.

Не вмикати кондиціонер

Вимкнений кондиціонер трохи знижує витрати пального. Проте економія є дуже незначною, й не виправдовує себе.

Чи варто жертвувати комфортом поїздки та гарним самопочуттям водія заради заощадження копійок?

Раніше ми писали, на якій швидкості автомобіль споживає найменше пального. Також експерти назвали чотири причини підвищеної витрати палива.