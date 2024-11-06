Экономия горючего — три нелепых способа, которые могут повредить авто

На АЗС. Фото: freepik.com

Все автомобилисты стремятся к экономии горючего, но чрезмерное увлечение может навредить машине и здоровью водителя. Узнайте о распространенных опасных советах.

Об этом написал Avtopilot.

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Ехать за грузовиком

Когда автомобиль едет за грузовиком, он находится в зоне с пониженным давлением, что снижает сопротивление воздуха. Это действительно помогает экономить определенное количество топлива.

Но такая езда увеличивает риск аварий, ведь приближение к крупногабаритному транспортному средству снижает обзорность и увеличивает опасность экстренного торможения.

Кроме того, из-под задних колес грузовиков на капот и лобовое стекло легковушки могут вылетать камни и другие нежелательные предметы с дороги.

Заправляться в темное время суток

Говорят, что поздно вечером и ночью горючее холоднее, плотнее и меньше испаряется.

Это ерунда, ведь резервуары для хранения топлива на АЗС находятся под землей, где температура стабильна и не меняется ни днем, ни вечером, ни ночью.

А вот вождение машины в темное время суток гораздо опаснее, чем днем.

Не включать кондиционер

Выключенный кондиционер немного снижает расход топлива. Однако экономия очень незначительна, и не оправдывает себя.

Следует ли жертвовать комфортом поездки и хорошим самочувствием водителя ради сбережения копеек?

Ранее мы писали, на какой скорости автомобиль потребляет меньше топлива. Также эксперты назвали четыре причины повышенного расхода топлива.