Как автомобилисту сэкономить бензин — четыре простых способа

АЗС. Фото: УНИАН

Для того чтобы экономить топливо, нужно не только практиковать соответствующую модель поведения за рулем. Также многое зависит от технического состояния автомобиля, которое позволит снизить расход бензина без ущерба для двигателя.

Об этом написал Dexpens.

Читайте также:

Давление в колесах

Если автомобиль большую часть времени ездит по асфальту, есть смысл немного повысить давление в шинах (на 0,1-0,2 бара). Это позволит сэкономить на 1-2% топлива. Также от того, как накачаны шины, зависит ресурс многих элементов ходовой части машины.

Правильное топливо

Более дешевый низкооктановый бензин, если тот не рекомендован автопроизводителем, — это ложный путь экономии. В случае повреждения двигателя в сервисе сразу же отправят пробу из бака на экспертизу. И если там обнаружится неправильное топливо, о гарантийном обслуживании можно забыть.

Напротив, использование в сильную жару более дорогого бензина (А-98 или А-100) может предотвратить детонацию в двигателе. Таким образом, продлится срок службы мотора, а автовладелец избежит преждевременных дорогостоящих ремонтов.

Контроль окон

И открытые окна, и работающий кондиционер повышают расход топлива примерно на 0,5-1 л/100 км. Но лучше пользоваться кондиционером: температура более комфортная, а шум ветра не утомляет водителя.

Воздушный фильтр

Фильтр задерживает пыль, песок, насекомых, пух и другой хлам, пропуская в двигатель только чистый воздух. При сильно загрязненном фильтре ухудшается наполнение цилиндров, соответственно возрастает расход топлива. Эффект от своевременной смены воздушного фильтра может составлять около 2%. Менять его нужно не реже, чем рекомендует изготовитель автомобиля.

Ранее мы писали о 9 способах экономии бензина. Также эксперты рассказали, стоит ли сейчас переводить авто на ГБО.