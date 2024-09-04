Як автомобілісту заощадити бензин — чотири прості способи

АЗС. Фото: УНІАН

Для того щоб заощаджувати пальне, потрібно не лише практикувати відповідну модель поведінки за кермом. Також багато залежить від технічного стану автомобіля, який дозволить знизити витрати бензину без шкоди для двигуна.

Про це написав Dexpens.

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Тиск в колесах

Якщо автомобіль більшу частину часу їздить асфальтом, є сенс трохи підвищити тиск у шинах (на 0,1-0,2 бара). Це дозволить заощадити на 1-2% палива. Також від того, як накачані шини, залежить ресурс багатьох елементів ходової частини машини.

Правильне паливо

Дешевший низькооктановий бензин, якщо той не рекомендований автовиробником, — це хибний шлях економії. У разі пошкодження мотора в сервісі одразу ж відправлять пробу з бака на експертизу. І якщо там виявиться неправильне паливо, про гарантійне обслуговування можна забути.

Навпаки використання в сильну спеку дорожчого бензину (А-98 або А-100) може запобігти детонації у двигуні. Таким чином подовжиться термін служби мотора, а автовласник уникне передчасних дорогих ремонтів.

Контроль вікон

І відчинені вікна, і кондиціонер, що працює, підвищують витрату палива приблизно на 0,5-1 л/100 км. Але краще користуватися кондиціонером: температура комфортніша, а шум вітру не стомлює водія.

Повітряний фільтр

Фільтр затримує пил, пісок, комах, пух та інший непотріб, пропускаючи у двигун лише чисте повітря. При сильно забрудненому фільтрі погіршується наповнення циліндрів, відповідно, зростає витрата палива. Ефект від своєчасної заміни повітряного фільтра може становити близько 2%. Міняти його потрібно не рідше, ніж рекомендує виробник автомобіля.

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