Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Чотири причини великої витрати палива, про які забувають водії arrow

Чотири причини великої витрати палива, про які забувають водії

4 вересня 2024 07:35
Святослав Мотюженко - Редактор
Як автомобілісту заощадити бензин — чотири прості способи
АЗС. Фото: УНІАН
Святослав Мотюженко - Редактор

Для того щоб заощаджувати пальне, потрібно не лише практикувати відповідну модель поведінки за кермом. Також багато залежить від технічного стану автомобіля, який дозволить знизити витрати бензину без шкоди для двигуна.

Про це написав Dexpens.

Читайте також:

Тиск в колесах

Якщо автомобіль більшу частину часу їздить асфальтом, є сенс трохи підвищити тиск у шинах (на 0,1-0,2 бара). Це дозволить заощадити на 1-2% палива. Також від того, як накачані шини, залежить ресурс багатьох елементів ходової частини машини.

Правильне паливо

Дешевший низькооктановий бензин, якщо той не рекомендований автовиробником, — це хибний шлях економії. У разі пошкодження мотора в сервісі одразу ж відправлять пробу з бака на експертизу. І якщо там виявиться неправильне паливо, про гарантійне обслуговування можна забути.

Навпаки використання в сильну спеку дорожчого бензину (А-98 або А-100) може запобігти детонації у двигуні. Таким чином подовжиться термін служби мотора, а автовласник уникне передчасних дорогих ремонтів.

Контроль вікон

І відчинені вікна, і кондиціонер, що працює, підвищують витрату палива приблизно на 0,5-1 л/100 км. Але краще користуватися кондиціонером: температура комфортніша, а шум вітру не стомлює водія.

Повітряний фільтр

Фільтр затримує пил, пісок, комах, пух та інший непотріб, пропускаючи у двигун лише чисте повітря. При сильно забрудненому фільтрі погіршується наповнення циліндрів, відповідно, зростає витрата палива. Ефект від своєчасної заміни повітряного фільтра може становити близько 2%. Міняти його потрібно не рідше, ніж рекомендує виробник автомобіля.

Раніше ми писали про 9 способів економії бензину. Також експерти розповіли, чи варто зараз переводити авто на ГБО.

бензин авто паливо економія автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:26 Масована атака на Україну — куди летіли більшість ворожих цілей

12:22 Спека ще побуде, але є нюанс — народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

12:21 Намагаються вберегти — росіяни в Криму переставляють кораблі щоночі

12:19 Пограбував свого товариша по чарці — у Києві повідомили про підозру чоловіку

12:18 Під завалами ще можуть бути люди — деталі рятувальної операції у Львові

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

12:01 В Україні змінили графіки відключень світла на сьогодні — яка причина

11:57 Одеський "Привоз" в центрі скандалу — забули демонтувати російськомовну вивіску

11:56 Рада готує звільнення низки міністрів — нардеп повідомив деталі

11:56 Графіки є, але вони не працюють — у ДТЕК пояснили, чому бувають екстрені відключення

11:54 Правила в'їзду до ЄС зміняться — терміни та нові суми

12:26 Масована атака на Україну — куди летіли більшість ворожих цілей

12:22 Спека ще побуде, але є нюанс — народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

12:21 Намагаються вберегти — росіяни в Криму переставляють кораблі щоночі

12:19 Пограбував свого товариша по чарці — у Києві повідомили про підозру чоловіку

12:18 Під завалами ще можуть бути люди — деталі рятувальної операції у Львові

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

12:01 В Україні змінили графіки відключень світла на сьогодні — яка причина

11:57 Одеський "Привоз" в центрі скандалу — забули демонтувати російськомовну вивіску

11:56 Рада готує звільнення низки міністрів — нардеп повідомив деталі

11:56 Графіки є, але вони не працюють — у ДТЕК пояснили, чому бувають екстрені відключення

11:54 Правила в'їзду до ЄС зміняться — терміни та нові суми

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Text

09:43 Фріс заявив, що відставка Малюськи була несподіванкою — він пояснив причину

Text

08:00 Російська атака по Львову та масове звільнення міністрів — ефір Ранок.LIVE

Text

05:47 Чи чекають Україну катастрофічні наслідки в енергетиці — нардеп Кучеренко дав відповідь

3 вересня 2024
Text

17:50 Російський удар по Полтаві та візит Путіна до Монголії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:28 В Третій штурмовій заявили, що ЗСУ налагодили систему виявлення та знищення сил ворога

Text

15:33 У Третій штурмовій розповіли про результат контрнаступальної операції на Харківщині

Text

14:54 Експерт з енергетики Корольчук спрогнозував, коли стабілізується ситуація зі світлом

Text

13:14 Замість копійки будуть "шаги" — експерт відповів чи обтяжить держбюджет така зміна

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

13:00 Окупанти оточують ЗСУ під Покровськом та термінова заява Путіна — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

21 серпня 2024

20:38 Який розмір штрафу загрожує за відсутність військового квитка — деталі