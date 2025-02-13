Дорогие ошибки водителей при прогреве двигателя авто на морозе

Прогрев двигателя. Фото: cdspros.com

При запуске двигателя на морозе нельзя оставлять его долго на низких оборотах. Продолжительность прогрева зависит от модели мотора, но регулярные ошибки могут обернуться дорогостоящей поломкой.

Об этом написал Auto Swiat.

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Тип двигателя

Старые двигатели, особенно бензиновые, выделяли много тепла, поэтому относительно быстро прогревались. Современные моторы имеют более высокий КПД, поэтому они превращают меньше энергии, полученной от сжигания топлива, в тепло, которое затем нагревает сам двигатель и салон автомобиля. Современные дизели имеют самый высокий КПД, а потому прогреваются медленнее всего.

Еще один важный параметр — объем двигателя. Чем больше мощность привода, тем больше тепла можно использовать, среди прочего, для отопления салона машины.

Ошибки при запуске

Запустив двигатель на низкой температуре и оставив его на холостом ходу, водители заставляют его долго работать на обогащенной смеси. Часть топлива стекает по стенкам цилиндра в масляный поддон.

Чем больше топлива в масле, тем оно сильнее разжижается, тем меньше его вязкость, тем слабее оно защищает двигатель при перегрузках. За один сезон таким образом двигатель не убить, но регулярное повторение этой ошибки приводит к ускоренному износу мотора.

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