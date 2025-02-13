Дорогі помилки водіїв при прогріві двигуна авто на морозі

Прогрів двигуна. Фото: cdspros.com

Під час запуску двигуна на морозі не можна залишати його довго на низьких обертах. Тривалість прогріву залежить від моделі мотора, але регулярні помилки можуть обернутися дорогою поломкою.

Про це написав Auto Swiat.

Читайте також:

Тип двигуна

Старі двигуни, особливо бензинові, виділяли багато тепла, тому відносно швидко прогрівалися. Сучасні мотори мають вищий ККД, тому вони перетворюють менше енергії, отриманої від спалювання палива, на тепло, яке потім нагріває сам двигун та салон автомобіля. Сучасні дизелі мають найвищий ККД, а тому прогріваються найповільніше.

Ще один важливий параметр — об'єм двигуна. Чим більша потужність приводу, тим більше тепла можна використати, серед іншого, для опалення салону машини.

Помилки при запуску

Запустивши двигун на низькій температурі та залишивши його на холостому ходу, водії змушують його довго працювати на збагаченій суміші. Частина палива стікає по стінках циліндра в масляний піддон.

Чим більше палива в оливі, тим воно сильніше рідшає, тим менше його в’язкість, тим слабіше воно захищає двигун при перевантаженнях. За один сезон таким чином двигун не вбити, але регулярне повторення цієї помилки призводить до прискореного зносу мотора.

Раніше ми писали, чому мотор автомобіля глухне посеред дороги. Також експерти пояснили, як заглушити мотор авто, щоб не зіпсувати його.