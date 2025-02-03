Як уникнути раптової зупинки двигуна авто під час руху

Двигун заглух. Фото: freepik.com

Багатьом водіям знайома проблема, коли мотор автомобіля глухне раптово під час руху. Щоб уникнути небажаних та небезпечних наслідків, важливо знати основні причини, які можуть спричинити зупинку двигуна та вчасно їх усунути.

Про це написав ATL.

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Свічки запалювання

Насамперед варто перевірити свічки кількома способами:

Зніміть свічку та торкніться контактом блоку циліндра (під час нормальної роботи між ними має проскакувати іскра).

Під'єднайте дроти мультиметра до свічки (іскра повинна бути на відстані 4 мм).

За допомогою спеціального пістолета — якщо свічка не іскриться, її потрібно замінити.

Пам’ятайте, термін служби свічок зазвичай не перевищує 40 000 км.

Електронний блок керування

ЕБК автомобіля — це складний вузол, що керує дозуванням подачі палива у двигун. Якщо паливо надходить до мотора з бензобака, а при запаленні є ікра, то потрібно перевірити котушку запалювання. Якщо іскра є, але паливо не надходить, то це пов'язано з несправностями транзистора управління паливними форсунками.

Але найпоширеніша поломка блоку — погано припаяний ЕБК (візуально виводи пристрою припаяні, але контакту при цьому немає).

Бензинова помпа

При проблемах із бензопомпою двигун погано заводиться або глухне на ходу. Діагностику проводять за допомогою огляду, аналізу тиску та тестера. Якщо є тріщини або чутно запах бензину, то варто відремонтувати бензопомпу або замінити її.

Акумулятор

Потрібно перевірити рівень заряду батареї за допомогою мультиметра. При увімкненому двигуні показники мають становити 13,5-14 В, а при вимкненому — 12,5-13 В. Замір відбувається протягом 5 секунд. Спочатку рівень заряду повинен знаходитися в межах 12-13 В, а наприкінці — не менш як 10 В. Якщо заряд нижче 9 В, акумулятор час міняти. Зупинка двигуна через погано заряджений акумулятор становить половину випадків.

Генератор

Якщо всі інші вузли механізму в нормі, то причина саме в генераторі. Спочатку потрібно порівняти рівень напруги генератора та акумулятора: показники повинні бути однаковими. Далі перевіряються всі деталі генератора (щітки, контактні кільця), діодний міст, регулятор рівня напруги, статор, ротор тощо.

Раніше ми писали, як заглушити мотор автомобіля, щоб не зіпсувати його. Також експерти пояснили згубні наслідки економії палива для автомобіля.