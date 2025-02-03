Как избежать внезапной остановки двигателя авто во время движения

Двигатель заглох. Фото: freepik.com

Многим водителям знакома проблема, когда мотор автомобиля глохнет внезапно во время движения. Чтобы избежать нежелательных и опасных последствий, важно знать основные причины, которые могут вызвать остановку двигателя и вовремя их устранить.

Об этом написал ATL.

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Свечи зажигания

Прежде всего стоит проверить свечи несколькими способами:

Снимите свечу и коснитесь контактом блока цилиндра (при нормальной работе между ними должна проскакивать искра).

Подсоедините провода мультиметра к свече (искра должна быть на расстоянии 4 мм).

С помощью специального пистолета — если свеча не искрится, ее нужно заменить.

Помните, срок службы свечей обычно не превышает 40 000 км.

Электронный блок управления

ЭБУ автомобиля - это сложный узел, управляющий дозировкой подачи топлива в двигатель. Если топливо поступает в мотор из бензобака, а при зажигании есть искра, то нужно проверить катушку зажигания. Если искра есть, но топливо не поступает, то это связано с неисправностями транзистора управления топливными форсунками.

Но самая распространенная поломка блока — плохо припаян ЭБУ (визуально выводы устройства припаяны, но контакта при этом нет).

Бензиновый насос

При проблемах с бензонасосом двигатель плохо заводится или глохнет на ходу. Диагностику проводят с помощью осмотра, анализа давления и тестера. Если есть трещины или слышен запах бензина, то стоит отремонтировать бензонасос или заменить его.

Аккумулятор

Нужно проверить уровень заряда батареи с помощью мультиметра. При включенном двигателе показатели должны составлять 13,5-14 В, а при выключенном — 12,5-13 В. Замер происходит в течение 5 секунд. Сначала уровень заряда должен находиться в пределах 12-13 В, а в конце — не менее 10 В. Если заряд ниже 9 В, аккумулятор пора менять. Остановка двигателя из-за плохо заряженного аккумулятора составляет половину случаев.

Генератор

Если все остальные узлы механизма в норме, то причина именно в генераторе. Сначала нужно сравнить уровень напряжения генератора и аккумулятора: показатели должны быть одинаковыми. Далее проверяются все детали генератора (щетки, контактные кольца), диодный мост, регулятор уровня напряжения, статор, ротор и т.д.

Ранее мы писали, как заглушить мотор автомобиля, чтобы не испортить его. Также эксперты объяснили пагубные последствия экономии топлива для автомобиля.