Чому відмова від прогріву двигуна авто взимку — це чудова ідея

Чому не варто прогрівати двигун авто взимку
У країнах Скандинавії багато автомобілістів не прогрівають машини взимку перед поїздкою, що може дивувати українських водіїв. Втім, така поведінка має кілька причин — екологічних, економічних та законодавчих.
Про це написала Avtosota.
- Екологічні стандарти
Скандинави відомі відданістю екологічним стандартам. В країнах активно популяризуються електромобілі, а використання машин з ДВЗ обмежується. Уникаючи прогріву, водії прагнуть знизити викиди вуглекислого газу та мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.
- Сучасні технології
Нові двигуни розроблені так, щоб швидко досягати робочої температури. Високоякісні синтетичні оливи забезпечують надійну роботу навіть за низьких температур, тому тривалий прогрів перед поїздкою стає не потрібним.
- Автомобільна інфраструктура
У багатьох дворах та на стоянках встановлені системи попереднього прогріву двигуна з таймерами, які автоматично готують автомобіль до виїзду. Це дозволяє власникам не хвилюватися про прогрівання після того, як вони сіли в автомобіль.
- Економічні чинники
В країнах Скандинавії високі податки на паливо, що спонукає автовласників уникати зайвих витрат при холостому прогріву двигуна.
- Законодавчі обмеження
Наприклад, у Швеції та Норвегії існують правила, спрямовані на зниження викидів шкідливих речовин. Штрафи можуть накладатися на водіїв, які прогрівають автомобілі на місці довше, ніж дозволено.
Раніше експерти пояснили, в якому автомобілі тепліше — дизельному чи бензиновому. Також ми писали, як швидко прогріти салон авто взимку після запуску двигуна.
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