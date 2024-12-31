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Чому не варто прогрівати двигун авто взимку

31 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому відмова від прогріву двигуна авто взимку — це чудова ідея
Lamborghini в Скандинавії. Фото: en.wheelz.me
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У країнах Скандинавії багато автомобілістів не прогрівають машини взимку перед поїздкою, що може дивувати українських водіїв. Втім, така поведінка має кілька причин — екологічних, економічних та законодавчих.

Про це написала Avtosota.

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  • Екологічні стандарти

Скандинави відомі відданістю екологічним стандартам. В країнах активно популяризуються електромобілі, а використання машин з ДВЗ обмежується. Уникаючи прогріву, водії прагнуть знизити викиди вуглекислого газу та мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище.

  • Сучасні технології

Нові двигуни розроблені так, щоб швидко досягати робочої температури. Високоякісні синтетичні оливи забезпечують надійну роботу навіть за низьких температур, тому тривалий прогрів перед поїздкою стає не потрібним.

Академія зимового водіння Mercedes у Швеції.
Зимова академія Mercedes у Швеції. Фото: caranddriver.com
  • Автомобільна інфраструктура

У багатьох дворах та на стоянках встановлені системи попереднього прогріву двигуна з таймерами, які автоматично готують автомобіль до виїзду. Це дозволяє власникам не хвилюватися про прогрівання після того, як вони сіли в автомобіль.

  • Економічні чинники

В країнах Скандинавії високі податки на паливо, що спонукає автовласників уникати зайвих витрат при холостому прогріву двигуна.

  • Законодавчі обмеження

Наприклад, у Швеції та Норвегії існують правила, спрямовані на зниження викидів шкідливих речовин. Штрафи можуть накладатися на водіїв, які прогрівають автомобілі на місці довше, ніж дозволено.

Раніше експерти пояснили, в якому автомобілі тепліше — дизельному чи бензиновому. Також ми писали, як швидко прогріти салон авто взимку після запуску двигуна.

авто зима морози автомобіль Мотор двигун

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00:23 Китай зламав Мінфін США, отримавши доступ до документів, — NYT

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