Дизель проти бензину — в яких авто комфортніше в холодну погоду

Холод в салоні. Фото: freepik.com

В дизельних автомобілях температура в салоні може бути нижчою, ніж у бензинових. Ця різниця пов'язана з особливостями роботи дизельних двигунів.

Про це написав Avtopilot.

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Коефіцієнт корисної дії

Дизельні мотори характеризуються високим коефіцієнтом корисної дії (ККД), що є їхньою однією з головних переваг. Завдяки високому ступеню стиснення та кращій продуктивності, вони перетворюють значно більшу частину енергії пального на механічну роботу, а не на тепло.

Бензинові двигуни мають нижчий ступінь стиснення й ККД, у результаті чого вони генерують більше тепла під час експлуатації. Це означає, що в бензинових автомобілях процес нагріву салону відбувається швидше та інтенсивніше.

Дизельні двигуни, хоч й використовують паливо ефективніше, випускають менше тепла, що в холодну пору року впливає на температуру в салоні.

А при зменшенні навантаження на дизельний двигун температура може знижуватися ще більше. Це стає помітним під час руху на низьких обертах або при простою на холостих обертах.

Саме тому взимку водії дизельних автомобілів часто стикаються з проблемою недостатнього обігріву салону.

Що ще впливає на температуру

Система опалення. Обидва типи двигунів використовують тепло, яке генерується під час роботи для обігріву салону. Ефективність системи обігріву може відрізнятися залежно від моделі автомобіля.

Обидва типи двигунів використовують тепло, яке генерується під час роботи для обігріву салону. Ефективність системи обігріву може відрізнятися залежно від моделі автомобіля. Ізоляція салону. Якість матеріалів, з яких виготовлений салон, та наявність теплоізоляції впливають на те, як добре автомобіль утримує тепло.

Якість матеріалів, з яких виготовлений салон, та наявність теплоізоляції впливають на те, як добре автомобіль утримує тепло. Кліматичні умови. У холодну погоду дизельні двигуни можуть потребувати більше часу для прогріву, тоді як бензинові роблять це швидше.

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