Дизель против бензина — в каких авто комфортнее в холодную погоду

Холод в салоне. Фото: freepik.com

В дизельных автомобилях температура в салоне может быть ниже, чем в бензиновых. Эта разница связана с особенностями работы дизельных двигателей.

Об этом написал Avtopilot.

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Коэффициент полезного действия

Дизельные моторы характеризуются высоким коэффициентом полезного действия (КПД), что является их одним из главных преимуществ. Благодаря высокой степени сжатия и лучшей производительности они превращают значительно большую часть энергии горючего в механическую работу, а не в тепло.

Бензиновые двигатели имеют более низкую степень сжатия и КПД, в результате чего они генерируют больше тепла во время эксплуатации. Это означает, что в бензиновых автомобилях процесс нагрева салона происходит быстрее и интенсивнее.

Дизельные двигатели, хоть и используют топливо более эффективно, выпускают меньше тепла, что в холодное время года влияет на температуру в салоне.

А при уменьшении нагрузки на дизельный двигатель температура может снижаться еще больше. Это становится заметным при движении на низких оборотах или при простое на холостых оборотах.

Именно поэтому зимой водители дизельных автомобилей часто сталкиваются с проблемой недостаточного обогрева салона.

Что еще влияет на температуру

Система отопления. Оба типа двигателя используют тепло, которое генерируется во время работы для обогрева салона. Эффективность обогрева может отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Оба типа двигателя используют тепло, которое генерируется во время работы для обогрева салона. Эффективность обогрева может отличаться в зависимости от модели автомобиля. Изоляция салона. Качество материалов, из которых изготовлен салон, и наличие теплоизоляции влияют на то, как хорошо автомобиль удерживает тепло.

Качество материалов, из которых изготовлен салон, и наличие теплоизоляции влияют на то, как хорошо автомобиль удерживает тепло. Климатические условия. В холодную погоду дизельные двигатели могут потребовать больше времени для прогрева, тогда как бензиновые делают это быстрее.

Ранее мы писали о самых долговечных дизельных двигателях доступных в Украине в 2024 году. Также эксперты назвали пять главных причин, почему не заводится автомобиль и что с этим делать.