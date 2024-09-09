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Бензин или дизель — какой двигатель лучше для автомобиля, по мнению экспертов

9 сентября 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Бензиновый или дизельный — авто с каким двигателем лучше выбрать
Двигатели. Фото: uti.edu
Святослав Мотюженко - Редактор

Перед тем как выбрать автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, следует тщательно рассмотреть все преимущества и недостатки этих моторов. Обычно все зависит от индивидуальных потребностей автомобилиста.

Об этом написала Avtosota.

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Дизельный двигатель сжимает воздух, который, достигая высоких температур, способствует самовоспламенению дизтоплива. Такой двигатель не использует свечи зажигания.

Плюсы дизельных двигателей

  • Долговечность. Обычно имеют больший ресурс, обеспечивающий длительный срок службы.
  • Экономичность. Потребляют меньше горючего благодаря высокому коэффициенту сжатия.
  • Надежность. Стабильно работают, устойчивы к большим нагрузкам.
  • Крутящий момент. Обеспечивают высокую мощность при низких оборотах.

Минусы дизельных двигателей

  • Вес. Тяжелее бензиновых, что влияет на маневренность автомобиля.
  • Шум. Работают громче бензиновых, хотя современные модели стали тише.
  • Обслуживание. Ремонт и профилактика таких двигателей дороже.
  • Чувствительность к горючему. Качество дизтоплива оказывает сильное влияние на работу мотора.

Бензиновые двигатели сжигают топливовоздушную смесь, которую подают в цилиндры и зажигают с помощью свечей.

Плюсы бензиновых двигателей

  • Меньше шума. Обычно работают потише.
  • Мощность. Обеспечивают больше мощности при меньших объемах.
  • Обслуживание. Дешевле в ремонте и профилактике.
  • Устойчивость к топливу. Менее чувствительны к качеству горючего.

Минусы бензиновых двигателей

  • Больший расход топлива.
  • Более короткий срок службы.

Моторные предпочтения украинцев

Если для водителя важна экономия топлива и срок службы, дизель может быть лучшим вариантом. Для тех, кто ценит меньший уровень шума, более простое обслуживание и более высокую мощность при высоких оборотах, бензиновый двигатель станет оптимальным вариантом.

По данным Укравтопрома, в августе 2024 года самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями — им принадлежит почти 41% продаж новых автомобилей. Доля дизельных автомобилей снизилась с 25,8% до 22,1% по сравнению с августом 2023 года.

Ранее мы писали, какой блок цилиндров двигателя автомобиля лучше — чугунный или алюминиевый. Также рассказывали, что произойдет, если в двигатель залить слишком много моторного масла.

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