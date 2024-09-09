Бензиновый или дизельный — авто с каким двигателем лучше выбрать

Двигатели. Фото: uti.edu

Перед тем как выбрать автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, следует тщательно рассмотреть все преимущества и недостатки этих моторов. Обычно все зависит от индивидуальных потребностей автомобилиста.

Об этом написала Avtosota.

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Дизельный двигатель сжимает воздух, который, достигая высоких температур, способствует самовоспламенению дизтоплива. Такой двигатель не использует свечи зажигания.

Плюсы дизельных двигателей

Долговечность. Обычно имеют больший ресурс, обеспечивающий длительный срок службы.

Обычно имеют больший ресурс, обеспечивающий длительный срок службы. Экономичность. Потребляют меньше горючего благодаря высокому коэффициенту сжатия.

Потребляют меньше горючего благодаря высокому коэффициенту сжатия. Надежность. Стабильно работают, устойчивы к большим нагрузкам.

Стабильно работают, устойчивы к большим нагрузкам. Крутящий момент. Обеспечивают высокую мощность при низких оборотах.

Минусы дизельных двигателей

Вес. Тяжелее бензиновых, что влияет на маневренность автомобиля.

Тяжелее бензиновых, что влияет на маневренность автомобиля. Шум. Работают громче бензиновых, хотя современные модели стали тише.

Работают громче бензиновых, хотя современные модели стали тише. Обслуживание. Ремонт и профилактика таких двигателей дороже.

Ремонт и профилактика таких двигателей дороже. Чувствительность к горючему. Качество дизтоплива оказывает сильное влияние на работу мотора.

Бензиновые двигатели сжигают топливовоздушную смесь, которую подают в цилиндры и зажигают с помощью свечей.

Плюсы бензиновых двигателей

Меньше шума. Обычно работают потише.

Обычно работают потише. Мощность. Обеспечивают больше мощности при меньших объемах.

Обеспечивают больше мощности при меньших объемах. Обслуживание. Дешевле в ремонте и профилактике.

Дешевле в ремонте и профилактике. Устойчивость к топливу. Менее чувствительны к качеству горючего.

Минусы бензиновых двигателей

Больший расход топлива.

Более короткий срок службы.

Моторные предпочтения украинцев

Если для водителя важна экономия топлива и срок службы, дизель может быть лучшим вариантом. Для тех, кто ценит меньший уровень шума, более простое обслуживание и более высокую мощность при высоких оборотах, бензиновый двигатель станет оптимальным вариантом.

По данным Укравтопрома, в августе 2024 года самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями — им принадлежит почти 41% продаж новых автомобилей. Доля дизельных автомобилей снизилась с 25,8% до 22,1% по сравнению с августом 2023 года.

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