Бензиновий або дизельний — авто з яким двигуном краще вибрати

Двигуни. Фото: uti.edu

Перед тим як вибрати автомобіль з бензиновим або дизельним двигуном варто прискіпливо розглянути усі переваги та недоліки цих моторів. Зазвичай все залежатиме від індивідуальних потреб автомобіліста.

Про це написала Avtosota.

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Дизельний двигун стискує повітря, яке, досягаючи високих температур, сприяє самозапаленню дизпалива. Такий двигун не використовує свічки запалювання.

Плюси дизельних двигунів

Довговічність. Зазвичай мають більший ресурс, який забезпечує триваліший термін служби.

Зазвичай мають більший ресурс, який забезпечує триваліший термін служби. Економічність. Споживають менше пального завдяки високому коефіцієнту стиснення.

Споживають менше пального завдяки високому коефіцієнту стиснення. Надійність. Стабільно працюють, стійкі до великих навантажень.

Стабільно працюють, стійкі до великих навантажень. Крутний момент. Забезпечують високу потужність за низьких обертів.

Мінуси дизельних двигунів

Вага. Важчі за бензинові, що впливати на маневровість автомобіля.

Важчі за бензинові, що впливати на маневровість автомобіля. Шум. Працюють гучніше за бензинові, хоча сучасні моделі стали тихішими.

Працюють гучніше за бензинові, хоча сучасні моделі стали тихішими. Обслуговування. Ремонт та профілактика таких двигунів дорожча.

Ремонт та профілактика таких двигунів дорожча. Чутливість до пального. Якість дизпалива сильно впливає на роботу мотора.

Бензинові двигуни спалюють паливно-повітряну суміш, яку подають у циліндри та запалюють за допомогою свічок.

Плюси бензинових двигунів

Менше шуму. Зазвичай працюють тихіше.

Зазвичай працюють тихіше. Потужність. Забезпечують більше потужності при менших об’ємах.

Забезпечують більше потужності при менших об’ємах. Обслуговування. Дешевші у ремонті та профілактиці.

Дешевші у ремонті та профілактиці. Стійкість до палива. Менш чутливі до якості пального.

Мінуси бензинових двигунів

Вищий розхід пального.

Коротший термін служби.

Моторні вподобання українців

Якщо для водія важлива економія пального та тривалий термін служби, дизель може бути кращим варіантом. Для тих, хто цінує менший рівень шуму, простіше обслуговування та вищу потужність при високих обертах, бензиновий двигун стане оптимальним варіантом.

За даними Укравтопрому, у серпні 2024 року найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами — їм належить майже 41% продажів нових авто. Частка дизельних автомобілів зменшилась з 25,8% до 22,1% порівняно з серпнем 2023 року.

Раніше ми писали, який блок циліндрів двигуна автомобіля краще — чавунний чи алюмінієвий. Також розповідали, що станеться, якщо у двигун залити занадто багато оливи.