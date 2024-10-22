Чому авто не заводиться — відкриваємо п’ять головних причин

Не заводиться авто. Фото: freepik.com

Коли водій намагається увімкнути двигун автомобіля, сподіваючись на його безперебійну роботу, раптова відмова може внести хаос у його плани. Експерти виділили п’ять найбільш поширених причин, чому авто може не заводитися.

Знання цих причин допоможе вжити заходів у разі непередбачених ситуацій й, можливо, навіть уникнути значних витрат на ремонт.

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Акумулятор

Слабкий або розряджений акумулятор — одна з найпоширеніших причин, чому автомобіль не заводиться. Це може бути наслідком того, що водій залишив включеними фари, музику або інші електронні пристрої.

Проблеми з пальним

Неправильне або забруднене пальне може ускладнити запуск двигуна.

Система запалювання

Пошкоджені або зношені свічки запалювання, котушки або проводи можуть перешкоджати запуску двигуна. Вони відповідають за іскру, що є необхідною для запалювання пального у камері згорання.

Система стартера

Якщо стартер не працює, двигун не зможе запуститися. Це може бути пов'язано з електричними проблемами, зносом або механічними пошкодженнями.

Проблеми з електронікою

Сучасні автомобілі оснащені складними електронними системами, й збої в електроніці можуть призводити до того, що автомобіль не хоче заводитися. Це можуть бути проблеми з блоком управління двигуном (ECU) або іншими електронними компонентами.

Якщо ваше авто не заводиться, варто перевірити вищезгадані компоненти або звернутися до спеціаліста для детальної діагностики.

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