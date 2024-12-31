Почему отказ от прогрева двигателя авто зимой — это отличная идея

Lamborghini в Скандинавии. Фото: en.wheelz.me

В странах Скандинавии многие автомобилисты не прогревают машины зимой перед поездкой, что может удивлять украинских водителей. Впрочем, такое поведение имеет несколько причин — экологических, экономических и законодательных.

Об этом написала Avtosota.

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Экологические стандарты

Скандинавы известны приверженностью экологическим стандартам. В странах активно популяризируются электромобили, а использование машин с ДВС ограничивается. Избегая прогрева, водители стремятся снизить выбросы углекислого газа и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Современные технологии

Новые двигатели разработаны так, чтобы быстро достигать рабочей температуры. Высококачественные синтетические масла обеспечивают надежную работу даже при низких температурах, поэтому длительный прогрев перед поездкой становится не нужен.

Зимняя академия Mercedes в Швеции. Фото: caranddriver.com

Автомобильная инфраструктура

Во многих дворах и на стоянках установлены системы предварительного прогрева двигателя с таймерами, автоматически готовящими автомобиль к выезду. Это позволяет владельцам не беспокоиться о прогревании после того, как они сели в автомобиль.

Экономические факторы

В странах Скандинавии высокие налоги на топливо, что побуждает автовладельцев избегать лишних затрат при холостом прогреве двигателя.

Законодательные ограничения

К примеру, в Швеции и Норвегии существуют правила, направленные на снижение выбросов вредных веществ. Штрафы могут налагаться на водителей, прогревающих автомобили на месте дольше, чем разрешено.

Ранее эксперты объяснили, в каком автомобиле теплее — дизельном или бензиновом. Также мы писали, как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя.