Почему отказ от прогрева двигателя авто зимой — это отличная идея

Почему не стоит прогревать двигатель авто зимой
В странах Скандинавии многие автомобилисты не прогревают машины зимой перед поездкой, что может удивлять украинских водителей. Впрочем, такое поведение имеет несколько причин — экологических, экономических и законодательных.
Об этом написала Avtosota.
- Экологические стандарты
Скандинавы известны приверженностью экологическим стандартам. В странах активно популяризируются электромобили, а использование машин с ДВС ограничивается. Избегая прогрева, водители стремятся снизить выбросы углекислого газа и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.
- Современные технологии
Новые двигатели разработаны так, чтобы быстро достигать рабочей температуры. Высококачественные синтетические масла обеспечивают надежную работу даже при низких температурах, поэтому длительный прогрев перед поездкой становится не нужен.
- Автомобильная инфраструктура
Во многих дворах и на стоянках установлены системы предварительного прогрева двигателя с таймерами, автоматически готовящими автомобиль к выезду. Это позволяет владельцам не беспокоиться о прогревании после того, как они сели в автомобиль.
- Экономические факторы
В странах Скандинавии высокие налоги на топливо, что побуждает автовладельцев избегать лишних затрат при холостом прогреве двигателя.
- Законодательные ограничения
К примеру, в Швеции и Норвегии существуют правила, направленные на снижение выбросов вредных веществ. Штрафы могут налагаться на водителей, прогревающих автомобили на месте дольше, чем разрешено.
Ранее эксперты объяснили, в каком автомобиле теплее — дизельном или бензиновом. Также мы писали, как быстро прогреть салон авто зимой после запуска двигателя.
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