Як правильно зупинити двигун, щоб продовжити життя авто

Водій. Фото: freepik.com

Зупиняти двигун авто одразу після зупинки в пункті призначення є поганою звичкою для водія. Такі дії призводять до поступового пошкодження мотора авто.

Про це написав Sante Plus.

Читайте також:

Не вимикайте мотор одразу

Під час тривалої, особливо швидкісної, поїздки двигун автомобіля нагрівається. Тому варто дати йому трохи охолонути, перш ніж повністю заглушити.

Найактуальніше це для двигунів з турбонаддувом. Річ у тім, що більшість таких авто оснащені обертовою турбіною. Якщо мотор різко вимкнути, турбіна продовжує працювати, але вже без необхідного змащення, що призведе до поломки. З часом, доведеться витрачати гроші на нову крильчатку або на інші не менш дорогі деталі.

Робота після зупинки

Досвідчені водії радять дати двигуну протягом кількох хвилин попрацювати на холостому ході. Адже вільна циркуляція допомагає знизити температуру мотора.

Час холостого ходу можна скоротити, якщо перед приїздом додому автовласник вже зробив кілька зупинок на світлофорі або з інших причин значно знижував швидкість дорогою додому.

Раніше експерти пояснили, чи потрібно міняти моторну оливу, якщо вона почорніла. Також ми писали, як довго прогрівати двигун автомобіля взимку насправді.