Как правильно остановить двигатель, чтобы продлить жизнь авто

Водитель. Фото: freepik.com

Останавливать двигатель авто сразу после остановки в пункте назначения является плохой привычкой для водителя. Такие действия приводят к постепенному повреждению мотора авто.

Об этом написал Sante Plus.

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Не выключайте мотор сразу

Во время длительной, особенно скоростной, поездки двигатель автомобиля нагревается. Поэтому стоит дать ему немного остыть, прежде чем полностью заглушить.

Актуальнее это для двигателей с турбонаддувом. Дело в том, что большинство таких авто оснащены вращающейся турбиной. Если мотор резко выключить, турбина продолжает работать, но уже без необходимой смазки, что приведет к поломке. Со временем, придется тратить деньги на новую крыльчатку или на другие не менее дорогие детали.

Работа после остановки

Опытные водители советуют дать двигателю в течение нескольких минут поработать на холостом ходу. Ведь свободная циркуляция помогает снизить температуру мотора.

Время холостого хода можно сократить, если перед приездом домой автовладелец уже сделал несколько остановок на светофоре или по другим причинам значительно снижал скорость по дороге домой.

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