Чем неправильный антифриз грозит двигателю

Антифриз. Фото: evanshalshaw.com

Плохой или неподходящий антифриз может существенно навредить автомобилю. Он не только не обеспечит надлежащую защиту двигателя от перегрева или замерзания, но и может создать кучу проблем, которые приведут к дорогостоящему ремонту.

Об этом написал Авто Світ.

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Перегрев и замерзание

Использование в изготовлении антифриза дешевых компонентов, таких как глицерин и метанол, вместо качественного этиленгликоля делает охлаждающую жидкость легковоспламеняющейся.

Температура кипения метанола всего 64 °C, что создает риск воспламенения, особенно при контакте с горячими поверхностями. А нормальная охлаждающая жидкость должна выдерживать температуру 108-120 °C.

Внутри двигателя поршни и коленчатый вал вызывают вибрацию. Охлаждающая жидкость при этом испытывает перепады давления, периодически закипая, что может вызвать кавитацию. Этот процесс приводит к повреждению гильз и крыльчатки насоса.

Кроме того, паровые пробки останавливают циркуляцию жидкости, что ведет к перегреву и риску замерзания на холоде. Дело в том, что после выкипания метанола остается водный раствор глицерина с температурой кристаллизации -20…-12 °C, а потому система может замерзнуть

Коррозия на стенках

Коррозионный слой на стенках каналов радиатора и двигателя превращается в утеплитель, поскольку коррозия имеет теплопроводность в 50 раз меньше чем металл. Именно поэтому двигатель перестает делиться теплом и не охлаждается должным образом. Результат — перегрев.

Если же в охлаждающей жидкости находятся частицы ржавчины или продукты коррозии, может засориться радиатор, разрушиться крыльчатка насоса, разгерметизироваться или протекать подшипник помпы, а термостат — заклинить.

Абразивный осадок

Непригодные или устаревшие присадки, выпадающие в осадок, начинают работать подобно абразиву, разрушая систему охлаждения двигателя изнутри. Вследствие этого такие присадки не защищают от коррозии, а провоцируют ее развитие.

Ранее эксперты объяснили, почему замерзает антифриз в авто и как это предотвратить. Также мы писали, почему через несколько дней после замены ржавеет антифриз и что с этим делать водителю.