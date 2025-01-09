Чим неправильний антифриз загрожує двигуну

Антифриз. Фото: evanshalshaw.com

Поганий або невідповідний антифриз може суттєво зашкодити автомобілю. Він не лише не забезпечить належний захист двигуна від перегріву або замерзання, але й може створити купу проблем, які призведуть до дорогого ремонту.

Про це написав Авто Світ.

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Перегрів та замерзання

Використання у виготовленні антифризу дешевих компонентів, таких як гліцерин та метанол, замість якісного етиленгліколю робить охолоджувальну рідину легкозаймистою.

Температура кипіння метанолу лише 64 °C, що створює ризик займання, особливо при контакті з гарячими поверхнями. А нормальна охолоджувальна рідина повинна витримувати температуру 108-120 °C.

Всередині двигуна поршні та колінчастий вал викликають вібрацію. Охолоджувальна рідина при цьому відчуває перепади тиску, періодично закипаючи. Що призводить до перепадів тиску в охолоджувальній рідині, що може викликати кавітацію. Цей процес призводить до пошкодження гільз та крильчатки помпи.

Крім того, парові пробки зупиняють циркуляцію рідини, що веде до перегріву та ризику замерзання на холоді. Річ у тім, що після википання метанолу залишається водний розчин гліцерину з температурою кристалізації -20…-12 °C, а тому система може замерзнути

Корозія на стінках

Корозійний шар на стінках каналів радіатора та двигуна перетворюється на утеплювач, позаяк корозія має теплопровідність у 50 разів меншу ніж метал. Саме тому двигун перестає ділитися теплом та не охолоджується належним чином. Результат — перегрів.

Якщо ж в охолоджувальній рідині знаходяться частинки іржі або продукти корозії, може засмітитися радіатор, зруйнуватися крильчатка помпи, розгерметизуватися або протікати підшипник помпи, а термостат — заклинити.

Абразивний осад

Непридатні або застарілі присадки, що випадають в осад, починають працювати подібно до абразиву, руйнуючи систему охолодження двигуна зсередини. Внаслідок цього такі присадки не захищають від корозії, а провокують її розвиток.

Раніше експерти пояснили, чому замерзає антифриз в авто та як цьому запобігти. Також ми писали, чому за кілька днів після заміни іржавіє антифриз та що з цим робити водію.