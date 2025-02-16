Чому спеціальні присадки шкідливі для двигуна автомобіля

Доливання присадок. Фото: areollub.com

В мережі часто зустрічаються поради "досвідчених водіїв", які рекомендують для подовження терміну служби двигуна автомобіля використовувати спеціальні присадки. Втім, фахівці застерігають від непродуманих дій, які можуть призвести до дорогого ремонту.

Про це "АвтоСвіту" розповів начальник відділу оригінального сервісу корпорації "УкрАВТО" Олександр Чаленко.

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Чому присадки не потрібні

Автовиробників або категорично забороняють використання присадок у двигунах внутрішнього згоряння, або принаймні не рекомендують цього робити. Їх непотрібність пояснюється тим, що в сучасних оливах міститься весь необхідний набір присадок: антиспінювачі; антинагарні; стабілізатори в’язкості тощо. Їхній склад максимально збалансований для кожного конкретного виду та типу оливи.

Як псується олива

Використання додаткових присадок може змінити властивості оливи, що спричинить втрату в’язкості, вигоряння, спінювання, випадання в осад окремих фракцій, розшарування на фракції та компоненти, відкладення деяких фракцій на деталях двигуна.

Перераховане негативно позначатиметься на роботі двигуна та призведе до поломки. Водій не може знати напевно, як на хімічному рівні присадки оливи відреагують на додатково влиті. Адже формули обох є секретами фірми. Тому двигун потрібно своєчасно обслуговувати на сертифікованих станціях з використанням мастил відомих брендів, придбаних виключно в офіційних представників.

Раніше ми писали, як можна зіпсувати двигун, прогріваючи його на морозі. Також експерти пояснили згубні наслідки економії палива для автомобіля.