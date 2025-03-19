Худшие малолитражные двигатели авто последних лет

Ремонт бензинового двигателя. Фото: dewdneyauto.com

Малолитражные бензиновые двигатели должны были обеспечить хорошую динамику и низкий расход топлива. К сожалению, некоторые из них оказались очень ненадежными.

Худшие двигатели малого объема назвали эксперты Interia.

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Двигатель Honda 1.0 VTEC (P10A2)

Двигатель P10A2 использовался в 10-м поколении Honda Civic 2017 года с мощностью 129 л.с. (позже 126 л.с.). Модель разгонялась до 100 км/ч за 10,2-11,2 с, а расход топлива составлял от 4,7 до 5 л на 100 км. Однако двигатель оказался проблемным, что снизило цены на Civic по сравнению с версией с 1,5-литровым мотором. Недостатки проявились из-за шкива, который повреждал ремень ГРМ, что приводило к перегреву цилиндров. В 11 поколении производитель отказался от P10A2.

Двигатель 1.2 PureTech (EB) от PSA/Stellantis

Мотор часто хвалили за производительность и низкий расход топлива, но со временем возникли проблемы с ремнем ГРМ в масляной ванне. Из-за прямого впрыска топливо могло попадать в масло при коротких поездках, растворяя ремень. Конструкция зубчатых передач также была ненадежной, что приводило к засорению вакуумного насоса и масляного фильтра, а интервалы замены ремня варьировались: производитель уменьшил их с 180 000 до 160 000 км, а механики советовали 60 000-80 000 км. Проблемы частично устранили в 2023 году с переходом на двигатель с цепным ГРМ.

Двигатель Ford 1.0 EcoBoost

Агрегаты 1.0 EcoBoost, выпущенные с 2012 по 2018 годы, изначально имели ременной привод в масляной ванне, но впоследствии были модернизированы на цепь. Хотя двигатель имеет преимущества, он не очень экономичен при динамичной езде в автомобилях, размером с Focus или Mondeo. Основная проблема — низкое качество головки двигателя, которая может повреждать масляные каналы, а замена верха не всегда решает проблему. Также бывают проблемы с падением давления топлива из-за изношенного кулачка помпы и с перегревом мотора. Рекомендуется избегать этого двигателя.

Renault 1.2 TCe (H5Ht)

Двигатель выпускался с 2012 по 2018 годы и устанавливался на многих моделях Renault и Dacia. Это компактный агрегат с непосредственным впрыском и турбонаддувом, но имеет четыре цилиндра, что улучшает его работу. Однако это не надежный мотор. Основная проблема — чрезмерный расход моторного масла (до литра на 1000 км), вероятно, из-за недостаточной мощности масляного насоса. Также есть проблемы с натяжителями цепи ГРМ, которые могут повлечь серьезные поломки. В 2015 году производитель выпустил усовершенствованную версию Energy, но стоит отдавать предпочтение другим двигателям.

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