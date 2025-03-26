Пять лучших малолитражных двигателей авто последних лет

Двигатель Toyota 1.2T. Фото: eurekar.co.uk

Хорошие моторы малого объема с турбонаддувом и различными решениями для снижения расхода топлива существуют. Это доказывает пример пяти успешных двигателей последнего времени.

Об этом написал Interia.

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1.5T VTEC Honda

Двигатель дебютировал в 2017 году в Honda Civic десятого поколения. Это компактный мотор с 16-клапанной головкой, прямым впрыском, турбонаддувом и системой VTEC. Ремень ГРМ приводится в движение безотказной цепью, а выпускной коллектор соединен с головкой блока. Мотор хорошо работает в Civic и HR-V, но хуже в CR-V, особенно с приводом 4x4 и CVT. При соблюдении интервалов замены масла каждые 10 000-15 000 км двигатель не вызывает проблем.

1.0T GDI Kia/Hyundai

Двигатель 1.0T-GDI дебютировал в 2014 году и считается очень удачным. Он базируется на старом 1.0 MPI, но имеет алюминиевый блок, непосредственный впрыск, переменные фазы на обоих валах и турбокомпрессор, также внедрена инновационная система контроля температуры. Три цилиндра остались без изменений. Рекомендуется сочетать его с механической коробкой передач, поскольку трансмиссия с двойным сцеплением может вызвать проблемы. Идеально подходит для малых и компактных авто.

0.9 TCe Renault

Трехцилиндровый 898-кубовый двигатель лучше всего будет работать в таких автомобилях, как Twingo, Micra и Clio (или Captur). Мотор имеет непрямой впрыск, а переменные фазы газораспределения происходят только на стороне впуска. Турбина имеет фиксированную геометрию, но используется интеркулер. Большое преимущество — вес менее 100 кг. По долговечности очень хорошо, но есть условие: регулярное обслуживание. Используется с газовой установкой. Рекомендуется только заводская версия ГБО с усиленными седлами клапанов.

Toyota 1.2T

Двигатель имеет четыре цилиндра, непосредственный впрыск, турбонаддув и систему управления клапанами VVT-i. Мотор имеет очень высокую культуру эксплуатации, потребляет мало топлива и обеспечивает достаточную производительность в таких автомобилях, как CH-R или Corolla. Цепь ГРМ прочная, что важно, ведь для ее замены Toyota рекомендует снять двигатель.

1.0 TSI VW

Трехцилиндровый двигатель Volkswagen Group можно найти во многих автомобилях, в частности в машинах размером со Skoda Octavia III (версия 115 HP). Мотор имеет алюминиевую конструкцию, непосредственный впрыск, турбонаддув, переменную фазу газораспределения на валу впускного клапана и выпускной коллектор, интегрированный в головку и отдельную систему охлаждения турбины. Агрегат отличается низким расходом топлива и высокой надежностью. Но стоит помнить, что для замены комплекта ГРМ нужны специальные инструменты.

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