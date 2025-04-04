Почему двигатель авто не заводится после мойки

Как испортить двигатель автомобиля неправильной мойкой
Многим кажется, что мытье двигателя очень простое дело, которое заключается в нанесении специальных препаратов, работе щеткой и смывании водой. Но часто можно наблюдать искреннее удивление водителей, когда машина после всех этих процедур уже не заводится.
Как правильно мыть мотор написал Auto Swiat.
Базовые советы
Часто водители не обращают внимания, что под капотом есть много элементов, для которых прямой контакт с водой может оказаться вредным. Проблемы с электросистемой и электроникой являются самыми серьезными рисками при мытье двигателя. Они могут обездвижить машину — в худшем случае надолго.
Нужно защитить любые электрические или электронные компоненты фольгой или лентой. В частности, это касается предохранителей, форсунок, катушек зажигания, контроллеров двигателя и аксессуаров.
Никогда не распыляйте препараты на горячий двигатель. Во-первых, это может привести к повреждениям, во-вторых, они выделяют вредные пары. Термоудар может повредить различные компоненты (даже катализатор, если он находится под капотом), а кроме того, алюминиевые компоненты после мытья будут выглядеть поверхностно окисленными.
Мойка высокого давления
Если используете мойку высокого давления, не брызгайте на двигатель с близкого расстояния. Это может нанести вред. Под угрозой находятся различные компоненты оборудования, например, кабели. Также вода может попасть даже в двигатель.
Не пытайтесь силой удалить загрязнения с близкого расстояния. Безопаснее использовать жесткую щетку или повторно нанести моющее средство.
При промывке двигателя не направляйте сильную струю в воздухозаборники. Если вода попала в камеры сгорания, двигатель может запуститься в последний раз. Стоит защитить отверстие для входа воздуха кусочком фольги и скотчем.
Сушка и запуск двигателя
Важно дать двигателю от нескольких до нескольких десятков минут, чтобы высохнуть после его мытья, или немедленно закончить сушку сжатым воздухом. Таким образом устраняется проблема с запуском агрегата. Не пытайтесь завести мокрый мотор.
Если после промывки осталась вода в углублениях инжектора или свечей зажигания (бензиновые двигатели) — их также надо просушить сжатым воздухом, который прекрасно попадает во все закоулки и щели.
Дополнительно после мойки и сушки двигателя рекомендуем защитить пластиковые детали моторного отсека (патрубки и декоративные накладки) матовым спреем для приборной панели.
Если автомобиль оснащен ГБО, первые десятки километров после запуска стоит проехать на бензине. Устройства, сжижающие газ, могут быть чрезвычайно чувствительными к влаге.
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