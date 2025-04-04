Почему двигатель авто не заводится после мойки

Мойка двигателя. Фото: autogeekonline.net

Многим кажется, что мытье двигателя очень простое дело, которое заключается в нанесении специальных препаратов, работе щеткой и смывании водой. Но часто можно наблюдать искреннее удивление водителей, когда машина после всех этих процедур уже не заводится.

Как правильно мыть мотор написал Auto Swiat.

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Базовые советы

Часто водители не обращают внимания, что под капотом есть много элементов, для которых прямой контакт с водой может оказаться вредным. Проблемы с электросистемой и электроникой являются самыми серьезными рисками при мытье двигателя. Они могут обездвижить машину — в худшем случае надолго.

Нужно защитить любые электрические или электронные компоненты фольгой или лентой. В частности, это касается предохранителей, форсунок, катушек зажигания, контроллеров двигателя и аксессуаров.

Никогда не распыляйте препараты на горячий двигатель. Во-первых, это может привести к повреждениям, во-вторых, они выделяют вредные пары. Термоудар может повредить различные компоненты (даже катализатор, если он находится под капотом), а кроме того, алюминиевые компоненты после мытья будут выглядеть поверхностно окисленными.

Мойка высокого давления

Если используете мойку высокого давления, не брызгайте на двигатель с близкого расстояния. Это может нанести вред. Под угрозой находятся различные компоненты оборудования, например, кабели. Также вода может попасть даже в двигатель.

Не пытайтесь силой удалить загрязнения с близкого расстояния. Безопаснее использовать жесткую щетку или повторно нанести моющее средство.

При промывке двигателя не направляйте сильную струю в воздухозаборники. Если вода попала в камеры сгорания, двигатель может запуститься в последний раз. Стоит защитить отверстие для входа воздуха кусочком фольги и скотчем.

Сушка и запуск двигателя

Важно дать двигателю от нескольких до нескольких десятков минут, чтобы высохнуть после его мытья, или немедленно закончить сушку сжатым воздухом. Таким образом устраняется проблема с запуском агрегата. Не пытайтесь завести мокрый мотор.

Если после промывки осталась вода в углублениях инжектора или свечей зажигания (бензиновые двигатели) — их также надо просушить сжатым воздухом, который прекрасно попадает во все закоулки и щели.

Дополнительно после мойки и сушки двигателя рекомендуем защитить пластиковые детали моторного отсека (патрубки и декоративные накладки) матовым спреем для приборной панели.

Если автомобиль оснащен ГБО, первые десятки километров после запуска стоит проехать на бензине. Устройства, сжижающие газ, могут быть чрезвычайно чувствительными к влаге.

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