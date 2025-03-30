Чому руйнується мотор авто, якщо тиснути на газ одразу після запалювання

Водій вмикає запалення. Фото: autokeypro.ca

Двигуни сучасних автомобілів з різних причин набагато тендітніші від тих, що були раніше. Тому водій поступово руйнує мотор, коли повертає ключ у замку запалювання та одразу тисне на газ.

Про це написав ZUBR.

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Можлива проблема

Коли водій запускає автомобіль після тривалої зупинки, двигун не отримує олію відразу, що може призвести до серйозних пошкоджень. Спочатку олія не встигає розподілитися по всіх критично важливих елементах, таких як поршні, підшипники та кільця.

Внаслідок цього перші кілька секунд роботи двигуна відбуваються майже на суху: металеві частини починають тертися одна об одну, залишаючи мікроскопічні подряпини. Ці невидимі пошкодження з часом перетворюються на тріщини, що призводить до серйозних несправностей.

На жаль, у сервісних центрах рідко звертають увагу на цю проблему, й про неї можна дізнатися лише через пару років, коли водій почне скаржитися на стукіт або зниження потужності, а йому запропонують дорогий ремонт.

Як правильно рушати

Правильний запуск автомобіля може суттєво вплинути на його довговічність. Рекомендується почекати близько 30-60 секунд після запуску, щоб олія встигла почати циркулювати, а двигун адаптувався до роботи. Перші кілька кілометрів варто рухатися обережно, утримуючи оберти нижче 2500.

Крім того, якщо водій часто їздить за короткими маршрутами (менш як 5 км), двигун може не встигати прогрітися до оптимальної температури. В результаті в олії накопичується конденсат, змішуючись з пальним, що утворює абразивну суміш, яка зносить деталі двигуна. Щоб уникнути цього, треба хоч раз на тиждень здійснити тривалу поїздку.

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