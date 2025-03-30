Почему разрушается мотор авто, если давить на газ сразу после зажигания

Почему водителю нельзя давить на газ сразу после зажигания
Двигатели у современных автомобилей по разным причинам намного хрупче тех, что были раньше. Поэтому водитель постепенно разрушает мотор, когда поворачивает ключ в замке зажигания и сразу давит на газ.
Об этом написал ZUBR.
Возможная проблема
Когда водитель запускает автомобиль после длительной остановки, двигатель не получает масло сразу, что может привести к серьезным повреждениям. Сначала масло не успевает распределиться по всем критически важным элементам, таким как поршни, подшипники и кольца.
В результате первые несколько секунд работы двигателя происходят почти на сухую: металлические части начинают тереться друг о друга, оставляя микроскопические царапины. Эти невидимые повреждения со временем превращаются в трещины, что ведет к серьезным неисправностям.
К сожалению, в сервисных центрах редко указывают на эту проблему, и о ней можно узнать лишь через пару лет, когда водитель начнет жаловаться на стук или снижение мощности, а ему предложат дорогостоящий ремонт.
Как правильно трогаться
Правильный запуск автомобиля может существенно повлиять на его долговечность. Рекомендуется подождать около 30-60 секунд после запуска, чтобы масло успело начать циркулировать, а двигатель адаптировался к работе. Первые несколько километров стоит двигаться осторожно, удерживая обороты ниже 2500.
Кроме того, если водитель часто ездит по коротким маршрутам (менее 5 км), двигатель может не успевать прогреться до оптимальной температуры. В результате в масле скапливается конденсат, смешиваясь с топливом, образующий абразивную смесь, которая износит детали двигателя. Чтобы избежать этого, надо хоть раз в неделю совершить длительную поездку.
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