Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почему водителю нельзя давить на газ сразу после зажигания arrow

Почему водителю нельзя давить на газ сразу после зажигания

30 марта 2025 09:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему разрушается мотор авто, если давить на газ сразу после зажигания
Водитель включает зажигание. Фото: autokeypro.ca
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Двигатели у современных автомобилей по разным причинам намного хрупче тех, что были раньше. Поэтому водитель постепенно разрушает мотор, когда поворачивает ключ в замке зажигания и сразу давит на газ.

Об этом написал ZUBR.

Читайте также:

Возможная проблема

Когда водитель запускает автомобиль после длительной остановки, двигатель не получает масло сразу, что может привести к серьезным повреждениям. Сначала масло не успевает распределиться по всем критически важным элементам, таким как поршни, подшипники и кольца.

В результате первые несколько секунд работы двигателя происходят почти на сухую: металлические части начинают тереться друг о друга, оставляя микроскопические царапины. Эти невидимые повреждения со временем превращаются в трещины, что ведет к серьезным неисправностям.

К сожалению, в сервисных центрах редко указывают на эту проблему, и о ней можно узнать лишь через пару лет, когда водитель начнет жаловаться на стук или снижение мощности, а ему предложат дорогостоящий ремонт.

Как правильно трогаться

Правильный запуск автомобиля может существенно повлиять на его долговечность. Рекомендуется подождать около 30-60 секунд после запуска, чтобы масло успело начать циркулировать, а двигатель адаптировался к работе. Первые несколько километров стоит двигаться осторожно, удерживая обороты ниже 2500.

Кроме того, если водитель часто ездит по коротким маршрутам (менее 5 км), двигатель может не успевать прогреться до оптимальной температуры. В результате в масле скапливается конденсат, смешиваясь с топливом, образующий абразивную смесь, которая износит детали двигателя. Чтобы избежать этого, надо хоть раз в неделю совершить длительную поездку.

Ранее мы писали, как определить качество моторного масла по его цвету. Также эксперты назвали лучшие малолитражные двигатели автомобилей последних лет.

ремонт авто советы автомобиль водители Мотор двигатель
Реклама
Реклама
Реклама