Чи шкодить бензин з біоетанолом двигуну автомобіля

Чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто
Вже менш як за місяць — з 1 травня — весь бензин в Україні повинен містити щонайменше 5% біоетанолу. Наскільки таке паливо безпечне для автомобіля.
Про це написав Autogid.
Що таке біоетанол
Це зневоднений етиловий спирт, отриманий із біомаси. Він має високий октановий показник (близько 106). Біоетанол додається до бензину з метою підвищення ефективності згоряння та зменшення кількості токсичних речовин у складі пального. Саме його наявність дозволяє знизити частку небезпечних ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.
В Україні нові правила додавання біоетанолу поки що не будуть стосуватися бензину з октановим числом 98 та вище, а також палива для Сил Оборони.
Як реагує двигун
Паливо з етанолом, наприклад А-95-Е5 або А-95-Е10, не шкодить сучасним бензиновим двигунам за умови, що вміст спирту не перевищує 10%. Власникам таких авто не доведеться вносити зміни в конструкцію або проходити додаткове ТО.
Переваги біоетанолу
- Покращене згоряння пального.
- Менше шкідливих викидів.
- Ефект охолодження двигуна завдяки високій теплоті випаровування.
- Зниження ризику детонації.
Ризики біоетанолу
- Добре розчиняє відкладення у старих паливних системах, що може призвести до засмічення фільтрів.
- Може шкодити гумовим ущільненням у старих авто.
- Погано запускається в мороз, якщо вміст спирту високий (понад 20%).
- Збільшує витрату пального на 3–5% у порівнянні з чистим бензином.
Всі недоліки нівелюються, якщо якість пального відповідає стандартам. При нормальному рівні спирту (до 10%) двигуну він не зашкодить.
Раніше ми писали, який штраф передбачений за порожній бак автомобіля. Також експерти пояснили, чому Toyota 4Runner має низьку паливну ефективність.
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