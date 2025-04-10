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Чи шкідливий біоетанол в бензині для двигуна авто

10 квітня 2025 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Чи шкодить бензин з біоетанолом двигуну автомобіля
Заправка "зеленим" паливом. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Вже менш як за місяць — з 1 травня — весь бензин в Україні повинен містити щонайменше 5% біоетанолу. Наскільки таке паливо безпечне для автомобіля.

Про це написав Autogid.

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Що таке біоетанол

Це зневоднений етиловий спирт, отриманий із біомаси. Він має високий октановий показник (близько 106). Біоетанол додається до бензину з метою підвищення ефективності згоряння та зменшення кількості токсичних речовин у складі пального. Саме його наявність дозволяє знизити частку небезпечних ароматичних вуглеводнів, зокрема бензолу.

В Україні нові правила додавання біоетанолу поки що не будуть стосуватися бензину з октановим числом 98 та вище, а також палива для Сил Оборони.

Як реагує двигун

Паливо з етанолом, наприклад А-95-Е5 або А-95-Е10, не шкодить сучасним бензиновим двигунам за умови, що вміст спирту не перевищує 10%. Власникам таких авто не доведеться вносити зміни в конструкцію або проходити додаткове ТО.

Переваги біоетанолу

  • Покращене згоряння пального.
  • Менше шкідливих викидів.
  • Ефект охолодження двигуна завдяки високій теплоті випаровування.
  • Зниження ризику детонації.

Ризики біоетанолу

  • Добре розчиняє відкладення у старих паливних системах, що може призвести до засмічення фільтрів.
  • Може шкодити гумовим ущільненням у старих авто.
  • Погано запускається в мороз, якщо вміст спирту високий (понад 20%).
  • Збільшує витрату пального на 3–5% у порівнянні з чистим бензином.

Всі недоліки нівелюються, якщо якість пального відповідає стандартам. При нормальному рівні спирту (до 10%) двигуну він не зашкодить.

Раніше ми писали, який штраф передбачений за порожній бак автомобіля. Також експерти пояснили, чому Toyota 4Runner має низьку паливну ефективність.

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