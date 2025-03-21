Які причини різної витрати палива авто на шосе та в місті

Машина на шосе. Фото: caranddriver.com

Показники економії палива автомобіля стали одним із найважливіших факторів, які люди враховують, купуючи автомобіль. Чому в специфікаціях авто вказують дві цифри: витрати пального в місті та на шосе?

Чому ці показники відрізняються, пояснив Slash Gear.

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Як виникає різниця

Різниця між містом та шосе може становити кілька літрів на 100 км й навіть більше. Причина невідповідності досить проста: водіння містом створює більше навантаження на двигун, що збільшує кількість палива, яке ви використовуєте в міських ландшафтах.

Міські поїздки включають набагато більше зупинок. З постійним використанням вимкнення та ввімкнення педалі газу авто витрачає паливо швидше, ніж під час постійного руху по шосе. Так само робота на холостому ході різко знижує економію, позаяк передбачає спалювання палива без руху автомобіля.

Найекономніші авто 2025 року

2025 Toyota Prius. Фото: edmunds.com

У рейтингу найефективніших автомобілів 2025 року Slash Gear одна модель перевершує усіх за показником економії палива — Toyota Prius 2025 року у комплектації LE витрачає 4,13 л на 100 км у місті та 4,21 л на шосе. Друге місце посів Hyundai Elantra Hybrid Blue (4,61 л місто / 4,06 л шосе), замикає трійку Kia Niro FE (4,36 л місто / 4,44 л шосе).

Раніше експерти назвали згубні наслідки економії палива для автомобіля. Також ми писали про чотири причини великої витрати палива, про які забувають водії.