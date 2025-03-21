Какие причины разного расхода топлива авто на шоссе и в городе

Машина на шоссе. Фото: caranddriver.com

Показатели экономии топлива автомобиля стали одним из важнейших факторов, которые люди учитывают, покупая автомобиль. Почему в спецификациях авто указывают две цифры: расход топлива в городе и на шоссе?

Почему эти показатели отличаются, объяснил Slash Gear.

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Как возникает разница

Разница между городом и шоссе может составлять несколько литров на 100 км и даже больше. Причина несоответствия довольно проста: вождение по городу создает большую нагрузку на двигатель, что увеличивает количество топлива, которое вы используете в городских ландшафтах.

Городские поездки включают гораздо больше остановок. С постоянным использованием выключения и включения педали газа авто расходует топливо быстрее, чем при постоянном движении по шоссе. Так же работа на холостом ходу резко снижает экономию, поскольку предполагает сжигание топлива без движения автомобиля.

Самые экономные авто 2025 года

2025 Toyota Prius 2025 года. Фото: edmunds.com

В рейтинге самых эффективных автомобилей 2025 года Slash Gear одна модель превосходит всех по показателю экономии топлива — Toyota Prius 2025 года в комплектации LE расходует 4,13 л на 100 км в городе и 4,21 л на шоссе. Второе место занял Hyundai Elantra Hybrid Blue (4,61 л город / 4,06 л шоссе), замыкает тройку Kia Niro FE (4,36 л город / 4,44 л шоссе).

Ранее эксперты назвали пагубные последствия экономии топлива для автомобиля. Также мы писали о четырех причинах большого расхода топлива, о которых забывают водители.