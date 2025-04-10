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Вреден ли биоэтанол в бензине для двигателя авто

10 апреля 2025 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Вредит ли бензин с биоэтанолом двигателю автомобиля
Заправка "зеленым" топливом. Фото: freepik.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Уже менее чем через месяц — с 1 мая — весь бензин в Украине должен содержать не менее 5% биоэтанола. Насколько такое топливо безопасно для автомобиля.

Об этом написал Autogid.

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Что такое биоэтанол

Это обезвоженный этиловый спирт, полученный из биомассы. Он имеет высокий октановый показатель (около 106). Биоэтанол добавляется к бензину с целью повышения эффективности сгорания и уменьшения количества токсичных веществ в составе топлива. Именно его наличие позволяет снизить долю опасных ароматических углеводородов, в частности бензола.

В Украине новые правила добавления биоэтанола пока не будут касаться бензина с октановым числом 98 и выше, а также топлива для Сил Обороны.

Как реагирует двигатель

Топливо с этанолом, например А-95-Е5 или А-95-Е10, не вредит современным бензиновым двигателям при условии, что содержание спирта не превышает 10%. Владельцам таких авто не придется вносить изменения в конструкцию или проходить дополнительное ТО.

Преимущества биоэтанола

  • Улучшенное сгорание горючего.
  • Меньше вредных выбросов.
  • Эффект охлаждения двигателя благодаря высокой теплоте испарения.
  • Снижение риска детонации.

Риски биоэтанола

  • Хорошо растворяет отложения в старых топливных системах, что может привести к засорению фильтров.
  • Может вредить резиновым уплотнениям в старых авто.
  • Плохо запускается в мороз, если содержание спирта высокое (более 20%).
  • Увеличивает расход топлива на 3-5% по сравнению с чистым бензином.

Все недостатки нивелируются, если качество топлива соответствует стандартам. При нормальном уровне спирта (до 10%) двигателю он не навредит.

Ранее мы писали, какой штраф предусмотрен за пустой бак автомобиля. Также эксперты объяснили, почему Toyota 4Runner имеет низкую топливную эффективность.

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