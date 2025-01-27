Почему Toyota 4Runner страдает от низкой топливной эффективности

2025 Toyota 4Runner. Фото: Toyota

Легендарный внедорожник Toyota 4Runner имеет многолетнюю репутацию надежности. Но рейтинги модели по топливной эффективности часто оставляют автовладельцев разочарованными, особенно сейчас, когда экономия топлива выходит на первые места.

Об этом написал Slash Gear.

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Какой расход топлива

В основе неэффективности 4Runner лежит устаревший 4-литровый двигатель V-6 мощностью 270 л. с., который обеспечивает лишь 14,7 л на 100 км в городе и 12,38 л на 100 км на шоссе. Эти цифры сильно отстают от современных ожиданий.

Создан не для экономии

4Runner использует механическую платформу кузова на раме, которая дополняется внедорожным оборудованием: подвеской, полным приводом и большими шинами. Это увеличивает вес внедорожника до 2767 кг.

Конкуренты могут использовать более легкие алюминиевые компоненты или даже пластик для уменьшения веса, Toyota полагается на тяжелые, высококачественные стальные детали, что увеличивает надежность, но непосредственно влияет на расход бензина. Несмотря на топливную неэффективность, 4Runner создан, чтобы справиться с любыми вызовами на дороге.

Устаревшая трансмиссия

4Runner использует 5-ступенчатую автоматическую коробку передач с 2005 года. Это может быть связано с принципом Toyota "если она не сломана, не чини". В любом случае это было эффективным для своего времени, но уже отстает от современных стандартов.

Внедорожное оборудование

4Runner была создана для езды вне проторенных дорог и оснащена соответствующим оборудованием, в частности сложной 4x4, блокировкой дифференциала и ориентированной на бездорожье системой подвески. Положительным является то, что эти функции дают 4Runner превосходный контроль на пересеченной местности и сцепление, которых нет ни в одном обычном внедорожнике. С отрицательной стороны, эти функции существуют за счет экономии топлива.

Проблемы с аэродинамикой

Внедорожник имеет квадратную угловатую форму, которая подчеркивает его прочную эстетику и способность к бездорожью. Однако эта конструкция стоит дорого. Передняя часть имеет большую яркую решетку радиатора, которая создает большое сопротивление воздуху. Он также оснащен повышенным клиренсом и большими шинами, которые создают сопротивление. Это заставляет двигатель работать интенсивнее, особенно при езде на высоких скоростях.

Ранее Toyota презентовала три обновленные комплектации модели 4Runner 2025 года. Также мы представляли ТОП-5 самых мощных двигателей на Toyota 4Runner.