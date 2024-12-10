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ТОП-5 самых мощных двигателей на Toyota 4Runner

10 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Самые мощные двигатели для Toyota 4Runner — рейтинг пяти лучших
2025 Toyota 4Runner. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Начиная с 1984 года, Toyota 4Runner заслужил и сохранил свою репутацию крепкого и надежного внедорожника, конкурируя с мощными соперниками — Jeep Wrangler и Ford Bronco. Ему это хорошо удавалось благодаря надежной системе полного привода, просторному салону, длинному перечню внедорожного оборудования в разных комплектациях, а также нескольким солидным двигателям.

Об этом написал Slash Gear.

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  • 4 поколения 4Runner: V6 (2003–2009)

В 2003 году был предложен 4-литровый V6 (под названием 1GR-FE), работавший в паре с 4-ступенчатым автоматом и производивший 245 л.с. Несколько позже мотор немного снизил свою мощность до 236 л.с., но это все равно было значительное обновление по сравнению с предыдущими выпусками.

  • 5 поколения 4Runner: V6 (2010–2024)

4-литровый V6 под капотом производил 270 л.с. Этот двигатель будет работать в течение следующих 14 лет, вплоть до модели 2024 года. Это удивительно, ведь большинство автомобилей получают новые двигатели спустя 7-10 лет.

  • 4 поколения 4Runner: V8 (2003–2009)

Помимо стандартного V6, в четвертом поколении 4Runners, был доступен V8. Это тот же двигатель, который использовался также на Toyota Sequoia и Tundra, и он был мощным — 4,7-литровый V8 производил 235 л.с.

  • 6 поколения 4Runner: 4-цилиндровый i-FORCE (2025)

Стандартной силовой установкой для нового 4Runner является 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель, выдающий 278 л.с. Это больше лошадиных сил, чем любой предыдущий 4Runner. Этот мотор также установлен в новейшем Tacoma, разгоняемом с нуля до 100 км/ч за 7 с. Приличное время, которое ожидается и для нового 4Runner.

  • 6 поколения 4Runner: гибридный 4-цилиндровый i-FORCE MAX (2025)

В i-FORCE MAX также используется 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель, но работает в паре с электромотором мощностью 48 л.с. Общая производительность — 326 л.с.

Ранее эксперты назвали пять автомобилей с лучшими внедорожными возможностями. Также мы писали, как Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты.

рейтинг авто автомобиль Мотор двигатель Toyota

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