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ТОП-5 найпотужніших двигунів на Toyota 4Runner

10 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найпотужніші двигуни для Toyota 4Runner — рейтинг п’яти найкращих
2025 Toyota 4Runner. Фото: Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Починаючи з 1984 року Toyota 4Runner заслужив та зберіг свою репутацію міцного та надійного позашляховика, конкуруючи з потужними суперниками — Jeep Wrangler та Ford Bronco. Йому це гарно вдавалося завдяки надійній системі повного приводу, просторому салону, довгому переліку позашляхового обладнання в різних комплектаціях, а також кільком солідним двигунам.

Про це написав Slash Gear.

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  • 4 покоління 4Runner: V6 (2003–2009)

У 2003 році було запропоновано 4-літровий V6 (під назвою 1GR-FE), який працював у парі з 4-ступеневим автоматом та виробляв 245 к.с. Трохи пізніше мотор трохи знизив свою потужність до 236 к.с., але це все одно було значне оновлення порівняно з попередніми випусками.

  • 5 покоління 4Runner: V6 (2010–2024)

4-літровий V6 під капотом виробляв 270 к.с. Цей двигун працюватиме протягом наступних 14 років, аж до моделі 2024 року. Це дивно, адже більшість автомобілів отримують нові двигуни через 7-10 років.

  • 4 покоління 4Runner: V8 (2003–2009)

Крім стандартного V6, в четвертому поколінні 4Runners, був доступний V8. Це той самий двигун, який використовувався також на Toyota Sequoia та Tundra, і він був потужним — 4,7-літровий V8 виробляв 235 к.с. 

  • 6 покоління 4Runner: 4-циліндровий i-FORCE (2025)

Стандартною силовою установкою для нового 4Runner є 2,4-літровий 4-циліндровий турбодвигун, який видає 278 к.с. Це більше кінських сил, ніж будь-який попередній 4Runner. Цей мотор також встановлений в найновішому Tacoma, яка розганяється з нуля до 100 км/год за 7 с. Пристойний час, який очікується й для новітнього 4Runner.

  • 6 покоління 4Runner: гібридний 4-циліндровий i-FORCE MAX (2025)

У i-FORCE MAX також використовується 2,4-літровий 4-циліндровий двигун, але він працює в парі з електромотором потужністю 48 к.с. Загальна продуктивність — 326 к.с.

Раніше експерти назвали п'ять автомобілів з найкращими позашляховими можливостями. Також ми писали, як Toyota перетворила свої два найкращі позашляховики на кабріолети.

рейтинг авто автомобіль Мотор двигун Toyota

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