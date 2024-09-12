ТОП-3 комплектації Toyota 4Runner 2025 року — чим здивували японці

2025 Toyota 4Runner. Фото: motortrend.com

Днями на Національній зустрічі дилерів Toyota в США представили оновлені комплектації позашляховика 4Runner TRD Off-Road, TRD Sport та TRD Platinum. Автовиробник диференціював опції, щоб кожен покупець міг знайти щось для свого стилю життя.

Про це написав Hot Cars.

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2025 4Runner Platinum

Фото: hotcars.com

Версія Platinum має агресивніший вигляд — авто отримало чорні нижню частину радіатора, дзеркала, фари та колеса.

Цей 4Runner укомплектована турбодвигуном 2,4 л у поєднанні з електродвигуном потужністю 48 к.с., що забезпечує загальні 326 к.с. й крутний момент 630 Нм. Присутній стандартний буксирувальний пакет та проєкційний дисплей.

2025 4Runner Sport

Фото: hotcars.com

Модель постачається з двигуном i-FORCE потужністю 278 к.с. й крутним моментом 430 Нм. Ця комплектація отримала фари базової моделі — вони трохи менші порівняно зі світловим обладнання Platinum.

2025 4Runner Off-Road

Фото: hotcars.com

Ця комплектація для бездоріжжя має задній диференціал з електронним блокуванням та стандартну трансмісію i-FORCE. Також доступна гібридна трансмісія Toyota i-FORCE MAX. Авто має оновлені фари та міцніший нижній передній бампер.

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