ТОП-3 комплектації Toyota 4Runner 2025 року — чим здивували японці

Toyota презентувала три комплектації моделі 4Runner 2025 року — подробиці
Днями на Національній зустрічі дилерів Toyota в США представили оновлені комплектації позашляховика 4Runner TRD Off-Road, TRD Sport та TRD Platinum. Автовиробник диференціював опції, щоб кожен покупець міг знайти щось для свого стилю життя.
Про це написав Hot Cars.
2025 4Runner Platinum
Версія Platinum має агресивніший вигляд — авто отримало чорні нижню частину радіатора, дзеркала, фари та колеса.
Цей 4Runner укомплектована турбодвигуном 2,4 л у поєднанні з електродвигуном потужністю 48 к.с., що забезпечує загальні 326 к.с. й крутний момент 630 Нм. Присутній стандартний буксирувальний пакет та проєкційний дисплей.
2025 4Runner Sport
Модель постачається з двигуном i-FORCE потужністю 278 к.с. й крутним моментом 430 Нм. Ця комплектація отримала фари базової моделі — вони трохи менші порівняно зі світловим обладнання Platinum.
2025 4Runner Off-Road
Ця комплектація для бездоріжжя має задній диференціал з електронним блокуванням та стандартну трансмісію i-FORCE. Також доступна гібридна трансмісія Toyota i-FORCE MAX. Авто має оновлені фари та міцніший нижній передній бампер.
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