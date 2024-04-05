Toyota частково показала позашляховик 4Runner 2025 перед дебютом — що стало відомо

Задня частина Toyota 4Runner 2025. Фото: Toyota

Позашляховик Toyota 4Runner випускається з 1984 року — з моменту представлення п'ятого покоління у 2009 році, в ньому мало що змінилося. Але модель 2025 року обіцяє більш значні оновлення, що компанія офіційно продемонструє вже 9 квітня.

Про це повідомив Cars Coops.

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Днями компанія опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий тизер, який дав можливість побачити задню частину автомобіля. Насамперед продемонстровано склопідйомники з електроприводом, які управляється кнопкою на верхній консолі.

Після того, як заднє вікно забирається, відкривається інтер'єр авто — видно частину сучасної центральної консолі, на якій знаходиться великий інформаційно-розважальний дисплей у вигляді планшета.

Бампер нової моделі пофарбований у сріблястий колір, задній ліхтар також отримав новий дизайн, з чорними контурами навколо кожного сегмента.

Що ще відомо про 4Runner

Версія 4Runner 2025 базуватиметься на платформі TNGA-F, яку Toyota використовує для моделей Tacoma, Sequoia та Land Cruiser. Тому очікується, що 4Runner буде дуже схожим на Land Cruiser. Однак в компанії вважають, що зможуть достатньо диференціювати моделі, щоб не дати їм поглинути продажі один одного.

Land Cruiser пропонуватиме лише п'ять сидінь, тоді як 4Runner матиме третій ряд, що складається.

Land Cruiser отримає гібридну силову установку i-Force Max, 4Runner матиме менш потужний 2,4-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 278 к.с. з 429 Нм крутного моменту.

Ціна

Очікується, що 4Runner буде більш бюджетним варіантом. Наприклад, початкова ціна на модель 2024 року становить 40 155 доларів, а Land Cruiser — від 55 950 доларів.

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