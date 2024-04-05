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Toyota 4Runner 2025 показали перед дебютом — яким буде оновлений позашляховик

5 квітня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Toyota частково показала позашляховик 4Runner 2025 перед дебютом — що стало відомо
Задня частина Toyota 4Runner 2025. Фото: Toyota
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Позашляховик Toyota 4Runner випускається з 1984 року — з моменту представлення п'ятого покоління у 2009 році, в ньому мало що змінилося. Але модель 2025 року обіцяє більш значні оновлення, що компанія офіційно продемонструє вже 9 квітня.

Про це повідомив Cars Coops.

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Що показала Toyota

Днями компанія опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий тизер, який дав можливість побачити задню частину автомобіля. Насамперед продемонстровано склопідйомники з електроприводом, які управляється кнопкою на верхній консолі.

 

Toyota 4Runner 2025 показали перед дебютом — яким буде оновлений позашляховик - фото 1

Після того, як заднє вікно забирається, відкривається інтер'єр авто — видно частину сучасної центральної консолі, на якій знаходиться великий інформаційно-розважальний дисплей у вигляді планшета.

Бампер нової моделі пофарбований у сріблястий колір, задній ліхтар також отримав новий дизайн, з чорними контурами навколо кожного сегмента.

Що ще відомо про 4Runner

Версія 4Runner 2025 базуватиметься на платформі TNGA-F, яку Toyota використовує для моделей Tacoma, Sequoia та Land Cruiser. Тому очікується, що 4Runner буде дуже схожим на Land Cruiser. Однак в компанії вважають, що зможуть достатньо диференціювати моделі, щоб не дати їм поглинути продажі один одного.

  • Land Cruiser пропонуватиме лише п'ять сидінь, тоді як 4Runner матиме третій ряд, що складається.
  • Land Cruiser отримає гібридну силову установку i-Force Max, 4Runner матиме менш потужний 2,4-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 278 к.с. з 429 Нм крутного моменту.

Ціна

Очікується, що 4Runner буде більш бюджетним варіантом. Наприклад, початкова ціна на модель 2024 року становить 40 155 доларів, а Land Cruiser — від 55 950 доларів.

Раніше ми представляли рейтинг найдорожчих моделей Lexus у 2024 році. Також повідомляли, що першу тисячу Toyota Land Cruiser 2024 в Німеччині розпродали за 30 хвилин.

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