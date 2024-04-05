Toyota частково показала позашляховик 4Runner 2025 перед дебютом — що стало відомо

Toyota 4Runner 2025 показали перед дебютом — яким буде оновлений позашляховик
Позашляховик Toyota 4Runner випускається з 1984 року — з моменту представлення п'ятого покоління у 2009 році, в ньому мало що змінилося. Але модель 2025 року обіцяє більш значні оновлення, що компанія офіційно продемонструє вже 9 квітня.
Про це повідомив Cars Coops.
Що показала Toyota
Днями компанія опублікувала на своїй сторінці в Instagram новий тизер, який дав можливість побачити задню частину автомобіля. Насамперед продемонстровано склопідйомники з електроприводом, які управляється кнопкою на верхній консолі.
Після того, як заднє вікно забирається, відкривається інтер'єр авто — видно частину сучасної центральної консолі, на якій знаходиться великий інформаційно-розважальний дисплей у вигляді планшета.
Бампер нової моделі пофарбований у сріблястий колір, задній ліхтар також отримав новий дизайн, з чорними контурами навколо кожного сегмента.
Що ще відомо про 4Runner
Версія 4Runner 2025 базуватиметься на платформі TNGA-F, яку Toyota використовує для моделей Tacoma, Sequoia та Land Cruiser. Тому очікується, що 4Runner буде дуже схожим на Land Cruiser. Однак в компанії вважають, що зможуть достатньо диференціювати моделі, щоб не дати їм поглинути продажі один одного.
- Land Cruiser пропонуватиме лише п'ять сидінь, тоді як 4Runner матиме третій ряд, що складається.
- Land Cruiser отримає гібридну силову установку i-Force Max, 4Runner матиме менш потужний 2,4-літровий 4-циліндровий двигун з турбонаддувом потужністю 278 к.с. з 429 Нм крутного моменту.
Ціна
Очікується, що 4Runner буде більш бюджетним варіантом. Наприклад, початкова ціна на модель 2024 року становить 40 155 доларів, а Land Cruiser — від 55 950 доларів.
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