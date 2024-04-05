Toyota частично показала внедорожник 4Runner 2025 перед дебютом — что стало известно

Задняя часть Toyota 4Runner 2025. Фото: Toyota

Внедорожник Toyota 4Runner выпускается с 1984 года – с момента представления пятого поколения в 2009 году, в нем мало что изменилось. Но модель 2025 обещает более значимые обновления, что компания официально продемонстрирует уже 9 апреля.

Об этом сообщил Cars Coops.

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На днях компания опубликовала на своей странице в Instagram новый тизер, давший возможность увидеть заднюю часть автомобиля. В первую очередь продемонстрированы стеклоподъемники с электроприводом, которые управляются кнопкой на верхней консоли.

После того как заднее окно убирается, открывается интерьер авто — видна часть современной центральной консоли, на которой находится большой информационно-развлекательный дисплей в виде планшета.

Бампер новой модели окрашен в серебристый цвет, задний фонарь также получил новый дизайн с черными контурами вокруг каждого сегмента.

Что еще известно о 4Runner

Версия 4Runner 2025 будет базироваться на платформе TNGA-F, которую Toyota использует для моделей Tacoma, Sequoia и Land Cruiser. Поэтому ожидается, что 4Runner будет очень похож на Land Cruiser. Однако в компании полагают, что смогут достаточно дифференцировать модели, чтобы не дать им поглотить продажи друг друга.

Land Cruiser будет предлагать только пять сидений, тогда как 4Runner будет иметь третий складывающийся ряд.

Land Cruiser получит гибридную силовую установку i-Force Max, 4Runner будет иметь менее мощный 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 278 л.с. с 429 Нм крутящего момента.

Цена

Ожидается, что 4Runner будет более бюджетным вариантом. К примеру, начальная цена на модель 2024 года составляет 40 155 долларов, а Land Cruiser — от 55 950 долларов.

Ранее мы представляли рейтинг самых дорогих моделей Lexus в 2024 году. Также сообщалось, что первую тысячу Toyota Land Cruiser 2024 года в Германии распродали за 30 минут.