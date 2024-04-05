Toyota частично показала внедорожник 4Runner 2025 перед дебютом — что стало известно

Toyota 4Runner 2025 показали перед дебютом — каким будет обновленный внедорожник
Внедорожник Toyota 4Runner выпускается с 1984 года – с момента представления пятого поколения в 2009 году, в нем мало что изменилось. Но модель 2025 обещает более значимые обновления, что компания официально продемонстрирует уже 9 апреля.
Об этом сообщил Cars Coops.
Что показала Toyota
На днях компания опубликовала на своей странице в Instagram новый тизер, давший возможность увидеть заднюю часть автомобиля. В первую очередь продемонстрированы стеклоподъемники с электроприводом, которые управляются кнопкой на верхней консоли.
После того как заднее окно убирается, открывается интерьер авто — видна часть современной центральной консоли, на которой находится большой информационно-развлекательный дисплей в виде планшета.
Бампер новой модели окрашен в серебристый цвет, задний фонарь также получил новый дизайн с черными контурами вокруг каждого сегмента.
Что еще известно о 4Runner
Версия 4Runner 2025 будет базироваться на платформе TNGA-F, которую Toyota использует для моделей Tacoma, Sequoia и Land Cruiser. Поэтому ожидается, что 4Runner будет очень похож на Land Cruiser. Однако в компании полагают, что смогут достаточно дифференцировать модели, чтобы не дать им поглотить продажи друг друга.
- Land Cruiser будет предлагать только пять сидений, тогда как 4Runner будет иметь третий складывающийся ряд.
- Land Cruiser получит гибридную силовую установку i-Force Max, 4Runner будет иметь менее мощный 2,4-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом мощностью 278 л.с. с 429 Нм крутящего момента.
Цена
Ожидается, что 4Runner будет более бюджетным вариантом. К примеру, начальная цена на модель 2024 года составляет 40 155 долларов, а Land Cruiser — от 55 950 долларов.
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