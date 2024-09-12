ТОП-3 комплектации Toyota 4Runner 2025 года — чем удивили японцы

2025 Toyota 4Runner. Фото: motortrend.com

На днях на Национальной встрече дилеров Toyota в США представили обновленные комплектации внедорожника 4Runner TRD Off Road, TRD Sport и TRD Platinum. Автопроизводитель дифференцировал настройки, чтобы каждый покупатель мог найти что-то для своего образа жизни.

Об этом написал Hot Cars.

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2025 4Runner Platinum

Фото: hotcars.com

Версия Platinum выглядит более агрессивно — авто получило черные нижнюю часть радиатора, зеркала, фары и колеса.

Этот 4Runner укомплектован турбодвигателем 2,4 л в сочетании с электродвигателем мощностью 48 л.с., что обеспечивает общие 326 л.с. и крутящий момент 630 Нм. Присутствует стандартный буксировочный пакет и проекционный дисплей.

2025 4Runner Sport

Фото: hotcars.com

Модель поставляется с двигателем i-FORCE мощностью 278 л.с. и крутящим моментом 430 Нм. Эта комплектация получила фары базовой модели – они несколько меньше по сравнению со световым оборудованием Platinum.

2025 4Runner Off-Road

Фото: hotcars.com

Эта комплектация для бездорожья имеет задний дифференциал с электронной блокировкой и стандартную трансмиссию i-FORCE. Также доступна гибридная трансмиссия Toyota i-FORCE MAX. Автомобиль имеет обновленные фары и более крепкий нижний передний бампер.

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