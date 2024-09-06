Начались продажи новой Toyota Yaris Cross в Украине.

2024 Toyota Yaris Cross. Фото: toyota.co.uk

Субкомпактный кроссовер Toyota Yaris Cross является одной из ключевых моделей японского концерна на европейском рынке. В Украине Toyota Yaris Cross в 2023 году заняла довольно скромное место в топе продаж и новый гибрид должен значительно улучшить ситуацию.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики

До недавнего времени Yaris Cross предлагали в Украине с двумя вариантами установки — 116-сильной 1.5 Hybrid e-CVT и 125-сильной 1.5 Dynamic Force вообще без вспомогательной электрификации.

Новый кроссовер Toyota Yaris Cross Hybrid 130 получил самозарядный гибрид на основе 3-цилиндрового атмосферного двигателя M15A-FXE, но обладает более мощным тяговым электромотором в трансмиссии, благодаря которому производительность установки увеличилась до 130 л.с. и 185 Нм тяги. Авто ускоряется до 100 км/ч за 10,7 с , оно более эластичное в среднем диапазоне оборотов двигателя, что должно положительно повлиять на расход топлива.

Также обновлены крепления ДВС в моторном отсеке и конструкция резонатора. Вдобавок перегородка салона и полка передней панели получат больший слой шумоизоляции, а более толстые ветровое стекло и боковые окна в передней дверце улучшат акустический комфорт в салоне.

Управление

Фото: toyota.co.uk

Авто получило новую 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, а так же головное устройство информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном диагональю 10,5 дюйма и поддержкой приложений Apple CarPlay/Android Auto.

Список электронных ассистентов дополнен системами:

контроля слепых зон;

экстренного торможения при приближении движущихся объектов поперечно сзади;

автоматическим затемнением зоны ослепления встречного автомобиля матричными светодиодными фарами.

Цены

Кроссовер в топовом исполнении Adventure получил бамперы с декоративными серыми накладками и черные лакированные 17-дюймовые колесные диски. Его цена начинается от 1 400 275 грн. Более доступная версия Elegance стоит от 1 344 975 грн.

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