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Довгоочікувана нова Toyota Yaris Cross вже в Україні — комплектація та ціни

6 вересня 2024 17:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Почалися продажі нової Toyota Yaris Cross в Україні — комплектація та ціни
2024 Toyota Yaris Cross. Фото: toyota.co.uk
Святослав Мотюженко - Редактор

Субкомпактний кросовер Toyota Yaris Cross є однією з ключових моделей японського концерну на європейському ринку. В Україні Toyota Yaris Cross у 2023 році посіла досить скромне місце у топі продажів, й новий гібрид має значно поліпшити ситуацію.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики

Донедавна Yaris Cross пропонували в Україні з двома варіантами установки — 116-сильною 1.5 Hybrid e-CVT та 125-сильною 1.5 Dynamic Force взагалі без допоміжної електрифікації.

Новий кросовер Toyota Yaris Cross Hybrid 130 отримав самозарядний гібрид на основі 3-циліндрового атмосферного двигуна M15A-FXE, але має потужніший тяговий електромотор у трансмісії, завдяки якому продуктивність установки збільшилась до 130 к.с. і 185 Нм тяги. Авто прискорюється до 100 км/год за 10,7 с, воно еластичніше у середньому діапазоні обертів двигуна, що має позитивно вплинути на витрати пального.

Також оновлено кріплення ДВЗ у моторному відсіку та конструкцію резонатора. На додачу перегородка салону та полиця передньої панелі отримають більший шар шумоізоляції, а товщі вітрове скло та бічні вікна у передніх дверцятах покращать акустичний комфорт в салоні.

Управління

Довгоочікувана нова Toyota Yaris Cross вже в Україні — комплектація та ціни - фото 1
Фото: toyota.co.uk

Авто отримало нову 12,3-дюймова цифрову панель приладів, а також головний пристрій інформаційно-розважальної системи з сенсорним екраном діагоналлю 10,5 дюйма та підтримкою додатків Apple CarPlay / Android Auto.

Перелік електронних асистентів доповнено системами:

  • контролю сліпих зон;
  • екстреного гальмування при наближенні об'єктів, що рухаються поперечно ззаду;
  • автоматичним затемненням зони засліплення зустрічного автомобіля матричними світлодіодними фарами.

Ціни

Кросовер у топовому виконанні Adventure отримав бампери з декоративними сірими накладками та чорні лаковані 17-дюймові колісні диски. Його ціна починається від 1 400 275 грн. Доступніша версія Elegance коштує від 1 344 975 грн.

Раніше ми представляли ТОП-10 моделей Toyota, які можна вигідно продати після п'яти років користування. Також ми писали, що Toyota розробляє новий потужний турбомотор.

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