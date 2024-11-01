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Toyota перетворила свої два найкращі позашляховики на кабріолети

1 листопада 2024 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Кабріолети від Toyota — два легендарні позашляховики отримали новий дизайн
Land Cruiser Rox. Фото: carscoops.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Toyota приготувала два позашляховики-кабріолети для виставки SEMA 2024 у Лас-Вегасі. Land Cruiser Rox з відкритою вантажною зоною та 4Runner Surf дводверне авто, натхненне Hilux Surf 1980-х років.

Про це повідомив Motor1.

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Land Cruiser Rox

Toyota перетворила свої два найкращі позашляховики на кабріолети - фото 1
Фото: carscoops.com

Calty Design створив Land Cruiser Rox, позбавивши позашляховик C- та D-стійки, та замінивши дах м’яким верхом, що відкидається. Компанія також зробила додаткову жорсткість, щоб компенсувати брак металу.

Автомобіль має напівдвері, розширені крила, позашляхові шини, легку балку та міцні оновлення, такі як сталеві бампери та посилені захисні пластини. Він навіть отримав функціональну половину дверей багажника із запасним колесом.

4Runner TRD Surf

Toyota перетворила свої два найкращі позашляховики на кабріолети - фото 2
Фото: carscoops.com

4Runner повернули до пляжної культури 1980-х SoCal з ретро-концепцією TRD Surf. Вантажівка відмовилася від задніх дверей та другої половини даху заради кабіни просто неба зі стійкою безпеки та місцем для дощок серфінгістів. Вона отримала колеса та шини для бездоріжжя та трохи підняту підвіску.

Під капотом концепт використовує стандартний 2,4-літровий 4-циліндровий турбодвигун потужністю 278 к.с., оснащений спеціальним вихлопом, який надає йому глибшого звуку. Все це працює в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач та системою повного приводу.

Раніше ми писали про найнадійніші моделі Toyota, які без проблем подолають понад 800 000 км пробігу. Також повідомляли про три надійні позашляховики Toyota, які можна купити в США за копійки прямо зараз.

виставки кабріолет автомобіль Toyota авто

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