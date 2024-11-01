Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты arrow

Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты

1 ноября 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Кабриолеты от Toyota — два легендарных внедорожника получили новый дизайн
Land Cruiser Rox. Фото: carscoops.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Toyota приготовила два внедорожника-кабриолета для выставки SEMA 2024 в Лас-Вегасе. Land Cruiser Rox с открытой грузовой зоной и 4Runner Surf двухдверный автомобиль, вдохновленный Hilux Surf 1980-х годов.

Об этом сообщил Motor1.

Читайте также:

Land Cruiser Rox

Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты - фото 1
Фото: carscoops.com

Calty Design создал Land Cruiser Rox, лишив внедорожник C- и D-стойки, и заменив крышу откидывающимся мягким верхом. Компания также сделала дополнительную жесткость, чтобы компенсировать нехватку металла.

Автомобиль имеет полудверь, расширенные крылья, внедорожные шины, легкую балку и прочные обновления, такие как стальные бамперы и усиленные защитные пластины. Он даже получил функциональную половину двери багажника с запасным колесом.

4Runner TRD Surf

Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты - фото 2
Фото: carscoops.com

4Runner вернули в пляжную культуру 1980-х SoCal с ретро-концепцией TRD Surf. Грузовик отказался от задней двери и второй половины крыши ради кабины под открытым небом со стойкой безопасности и местом для досок серфингистов. Он получил колеса и покрышки для бездорожья и немного приподнятую подвеску.

Под капотом концепт использует стандартный 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 278 л.с., оснащенный специальным выхлопом, который придает ему более глубокий звук. Все это работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Ранее мы писали о самых надежных моделях Toyota, которые без проблем преодолеют более 800 000 км пробега. Также сообщали о трех надежных внедорожниках Toyota, которые можно купить в США за копейки прямо сейчас.

выставки кабриолет автомобиль Toyota авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

18:34 Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

18:18 В трех городах снова выявили масштабную коррупцию в МСЭК — фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

19:04 Поставщики определились – сколько стоит 1 куб газа в ноябре

19:03 Шквальный ветер и дождь — завтра Харьков накроет ненастье

18:55 В Брюсселе хотели отравить газом участников мероприятия для ВСУ

18:49 Дело о расхищении генераторов в Одессе — новые детали

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

18:48 В приложении Резерв+ произошел технический сбой

18:41 Льготы для несовершеннолетних сотрудников — на что рассчитывать

18:39 Украинцы против "тысячи от Зеленского" — куда предлагают отдать

18:34 Правоохранители выкрыли еще четыре схемы для уклонистов — фото

18:18 В трех городах снова выявили масштабную коррупцию в МСЭК — фото

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Text

15:50 Шуляк объяснила, почему сейчас невозможно провести выборы

Text

14:53 Украина почти подошла к максимуму потребления — когда блекауты

Text

13:02 НАТО позволит Польше сбивать ракеты — эфир День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:57 Когда войска КНДР появятся на фронте — прогноз бойцов ВСУ

Text

12:13 Южанина раскрыла изменения в представлении деклараций чиновников

Text

11:33 Нардеп раскритиковала увеличение расходов Счетной палаты

Text

10:30 Южанина заявила, что 100 млрд грн из бюджета можно перенаправить

Text

08:56 Попенко сообщил, сколько теплосетей Киева нуждаются в ремонте

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре