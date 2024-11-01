Кабриолеты от Toyota — два легендарных внедорожника получили новый дизайн

Land Cruiser Rox. Фото: carscoops.com

Toyota приготовила два внедорожника-кабриолета для выставки SEMA 2024 в Лас-Вегасе. Land Cruiser Rox с открытой грузовой зоной и 4Runner Surf двухдверный автомобиль, вдохновленный Hilux Surf 1980-х годов.

Об этом сообщил Motor1.

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Land Cruiser Rox

Фото: carscoops.com

Calty Design создал Land Cruiser Rox, лишив внедорожник C- и D-стойки, и заменив крышу откидывающимся мягким верхом. Компания также сделала дополнительную жесткость, чтобы компенсировать нехватку металла.

Автомобиль имеет полудверь, расширенные крылья, внедорожные шины, легкую балку и прочные обновления, такие как стальные бамперы и усиленные защитные пластины. Он даже получил функциональную половину двери багажника с запасным колесом.

4Runner TRD Surf

Фото: carscoops.com

4Runner вернули в пляжную культуру 1980-х SoCal с ретро-концепцией TRD Surf. Грузовик отказался от задней двери и второй половины крыши ради кабины под открытым небом со стойкой безопасности и местом для досок серфингистов. Он получил колеса и покрышки для бездорожья и немного приподнятую подвеску.

Под капотом концепт использует стандартный 2,4-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 278 л.с., оснащенный специальным выхлопом, который придает ему более глубокий звук. Все это работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

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