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ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями

22 жовтня 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Вибираємо позашляховик — ТОП-5 авто з найкращими можливостями на бездоріжжі
Jeep Wrangler. Фото: media.stellantis.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Що робить автомобіль хорошим для бездоріжжя? Солідний набір варіантів трансмісії, показники надійності, високий дорожній просвіт, гарна оглядовість, міцні шини та гнучка підвіска — це особливості, на які слід звернути увагу, обираючи позашляховик.

Рейтинг склав Find The Best Car Price.

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1. Jeep Wrangler

ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями - фото 1
Фото: caranddriver.com

У 2024 модельному році є безліч варіантів для Wrangler. Від простої моделі Sport до надзвичайно потужного Rubicon, марка знайде варіанти практично для кожного. Jeep Wrangler також є транспортним засобом з найбільшими аксесуарами у виробництві, з більшою кількістю доповнень та опцій, ніж у будь-якого іншого автомобіля на дорозі.

До недоліків Wrangler можна віднести погану економію палива, нерівну їзду по дорозі та шосе через його позашляхову механіку, а також відносно високу вартість шин на деяких моделях.

2. Toyota 4Runner

ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями - фото 2
Фото: motortrend.com

4Runner був основним повнорозмірним позашляховиком у лінійці Toyota протягом багатьох років й продовжує добре продаватися. Авто постачається з гарним дорожнім просвітом, має відмінні варіанти трансмісії 4 на 4 та побудоване на платформі на базі вантажівки для міцності.

Серед недоліків — погана економія палива. Крім того, більшість технологій 4Runner на цей час застаріли, хоча механіка машини надійна та добре розроблена.

3. Land Rover Defender

ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями - фото 3
Фото: motortrend.com

Defender для британців те саме, що Jeep для американців. Завдяки великому дорожньому просвіту, добре продуманій системі повного приводу, авто є ідеальним вибором для поїздок по бездоріжжю.

Однак у цьому переліку Defender найдорожчий в обслуговуванні та ремонті.

4. Lexus GX

ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями - фото 4
Фото: motor1.com

Lexus GX 2024 року зазнав значного редизайну, освіживши свої позашляхові можливості та модернізувавши функції. На новій платформі, спільній з Toyota Sequoia та Tundra, GX550 може похвалитися міцним екстер'єром, який обіцяє довговічність. Машина поєднує в собі розкіш та позашляхові можливості, що робить її універсальним вибором для покупців, які шукають пригод без шкоди для комфорту.

5. Ford Bronco Sport

ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями - фото 5
Фото: classicfordcolumbia.net

Компактний кросовер Bronco Sport відрізняється гарним дорожнім просвітом, розумною конструкцією та чудовими позашляховими можливостями.

Недоліком Bronco Sport є конфігурація задніх сидінь. Якби цей пункт був кращим, він, швидше за все, посів би вище місце в цьому переліку.

Раніше експерти назвали п'ять найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році. Також ми писали про три найкращих компактних кросоверів для міста, які помістяться у будь-якому гаражі.

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