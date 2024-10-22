Вибираємо позашляховик — ТОП-5 авто з найкращими можливостями на бездоріжжі

ТОП-5 автомобілів з найкращими позашляховими можливостями
Що робить автомобіль хорошим для бездоріжжя? Солідний набір варіантів трансмісії, показники надійності, високий дорожній просвіт, гарна оглядовість, міцні шини та гнучка підвіска — це особливості, на які слід звернути увагу, обираючи позашляховик.
Рейтинг склав Find The Best Car Price.
1. Jeep Wrangler
У 2024 модельному році є безліч варіантів для Wrangler. Від простої моделі Sport до надзвичайно потужного Rubicon, марка знайде варіанти практично для кожного. Jeep Wrangler також є транспортним засобом з найбільшими аксесуарами у виробництві, з більшою кількістю доповнень та опцій, ніж у будь-якого іншого автомобіля на дорозі.
До недоліків Wrangler можна віднести погану економію палива, нерівну їзду по дорозі та шосе через його позашляхову механіку, а також відносно високу вартість шин на деяких моделях.
2. Toyota 4Runner
4Runner був основним повнорозмірним позашляховиком у лінійці Toyota протягом багатьох років й продовжує добре продаватися. Авто постачається з гарним дорожнім просвітом, має відмінні варіанти трансмісії 4 на 4 та побудоване на платформі на базі вантажівки для міцності.
Серед недоліків — погана економія палива. Крім того, більшість технологій 4Runner на цей час застаріли, хоча механіка машини надійна та добре розроблена.
3. Land Rover Defender
Defender для британців те саме, що Jeep для американців. Завдяки великому дорожньому просвіту, добре продуманій системі повного приводу, авто є ідеальним вибором для поїздок по бездоріжжю.
Однак у цьому переліку Defender найдорожчий в обслуговуванні та ремонті.
4. Lexus GX
Lexus GX 2024 року зазнав значного редизайну, освіживши свої позашляхові можливості та модернізувавши функції. На новій платформі, спільній з Toyota Sequoia та Tundra, GX550 може похвалитися міцним екстер'єром, який обіцяє довговічність. Машина поєднує в собі розкіш та позашляхові можливості, що робить її універсальним вибором для покупців, які шукають пригод без шкоди для комфорту.
5. Ford Bronco Sport
Компактний кросовер Bronco Sport відрізняється гарним дорожнім просвітом, розумною конструкцією та чудовими позашляховими можливостями.
Недоліком Bronco Sport є конфігурація задніх сидінь. Якби цей пункт був кращим, він, швидше за все, посів би вище місце в цьому переліку.
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