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ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями

22 октября 2024 07:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Выбираем внедорожник — ТОП-5 авто с лучшими возможностями на бездорожье
Jeep Wrangler. Фото: media.stellantis.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Что делает автомобиль хорошим для бездорожья? Солидный набор вариантов трансмиссии, показатели надежности, высокий дорожный просвет, хорошая обзорность, крепкие шины и гибкая подвеска — это особенности, на которые следует обратить внимание, выбирая внедорожник.

Рейтинг составил Find The Best Car Price.

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1. Jeep Wrangler

ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями - фото 1
Фото: caranddriver.com

В 2024 модельном году есть множество вариантов для Wrangler. От простой модели Sport до очень мощного Rubicon, марка найдет варианты практически для каждого. Jeep Wrangler также является транспортным средством с самыми большими аксессуарами в производстве, с большим количеством дополнений и опций, чем у любого другого автомобиля на дороге.

К недостаткам Wrangler можно отнести плохую экономию топлива, неровную езду по дороге и шоссе из-за его внедорожной механики, а также относительно высокую стоимость шин на некоторых моделях.

2. Toyota 4Runner

ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями - фото 2
Фото: motortrend.com

4Runner был основным полноразмерным внедорожником в линейке Toyota в течение многих лет и продолжает хорошо продаваться. Автомобиль поставляется с хорошим дорожным просветом, имеет отличные варианты трансмиссии 4 на 4 и построен на платформе на базе грузовика для прочности.

Среди недостатков — плохая экономия топлива. Кроме того, большинство технологий 4Runner в настоящее время устарели, хотя механика машины надежна и хорошо разработана.

3. Land Rover Defender

ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями - фото 3
Фото: motortrend.com

Defender для британцев сродни Jeep для американцев. Благодаря большому дорожному просвету, хорошо продуманной системе полного привода, авто является идеальным выбором для поездок по бездорожью.

Однако в этом перечне Defender самый дорогой в обслуживании и ремонте.

4. Lexus GX

ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями - фото 4
Фото: motor1.com

Lexus GX 2024 получил значительный редизайн, освежив свои внедорожные возможности и модернизировав функции. На новой платформе, совместной с Toyota Sequoia и Tundra, GX550 может похвастаться крепким экстерьером, обещающим долговечность. Машина сочетает в себе роскошь и внедорожные возможности, что делает ее универсальным выбором для покупателей, которые ищут приключения без ущерба для комфорта.

5. Ford Bronco Sport

ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями - фото 5
Фото: classicfordcolumbia.net

Компактный кроссовер Bronco Sport отличается хорошим дорожным просветом, разумной конструкцией и отличными внедорожными возможностями.

Недостатком Bronco Sport является конфигурация задних сидений. Если бы этот пункт был лучше, он, скорее всего, занял бы более высокое место в этом списке.

Ранее эксперты назвали пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году. Также мы писали о трех лучших компактных кроссоверах для города, которые поместятся в любом гараже.

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