Выбираем внедорожник — ТОП-5 авто с лучшими возможностями на бездорожье

ТОП-5 автомобилей с лучшими внедорожными возможностями
Что делает автомобиль хорошим для бездорожья? Солидный набор вариантов трансмиссии, показатели надежности, высокий дорожный просвет, хорошая обзорность, крепкие шины и гибкая подвеска — это особенности, на которые следует обратить внимание, выбирая внедорожник.
Рейтинг составил Find The Best Car Price.
1. Jeep Wrangler
В 2024 модельном году есть множество вариантов для Wrangler. От простой модели Sport до очень мощного Rubicon, марка найдет варианты практически для каждого. Jeep Wrangler также является транспортным средством с самыми большими аксессуарами в производстве, с большим количеством дополнений и опций, чем у любого другого автомобиля на дороге.
К недостаткам Wrangler можно отнести плохую экономию топлива, неровную езду по дороге и шоссе из-за его внедорожной механики, а также относительно высокую стоимость шин на некоторых моделях.
2. Toyota 4Runner
4Runner был основным полноразмерным внедорожником в линейке Toyota в течение многих лет и продолжает хорошо продаваться. Автомобиль поставляется с хорошим дорожным просветом, имеет отличные варианты трансмиссии 4 на 4 и построен на платформе на базе грузовика для прочности.
Среди недостатков — плохая экономия топлива. Кроме того, большинство технологий 4Runner в настоящее время устарели, хотя механика машины надежна и хорошо разработана.
3. Land Rover Defender
Defender для британцев сродни Jeep для американцев. Благодаря большому дорожному просвету, хорошо продуманной системе полного привода, авто является идеальным выбором для поездок по бездорожью.
Однако в этом перечне Defender самый дорогой в обслуживании и ремонте.
4. Lexus GX
Lexus GX 2024 получил значительный редизайн, освежив свои внедорожные возможности и модернизировав функции. На новой платформе, совместной с Toyota Sequoia и Tundra, GX550 может похвастаться крепким экстерьером, обещающим долговечность. Машина сочетает в себе роскошь и внедорожные возможности, что делает ее универсальным выбором для покупателей, которые ищут приключения без ущерба для комфорта.
5. Ford Bronco Sport
Компактный кроссовер Bronco Sport отличается хорошим дорожным просветом, разумной конструкцией и отличными внедорожными возможностями.
Недостатком Bronco Sport является конфигурация задних сидений. Если бы этот пункт был лучше, он, скорее всего, занял бы более высокое место в этом списке.
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