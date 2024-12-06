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Корейский внедорожник признан надежнее Toyota 4Runner

6 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какой внедорожник впервые в истории стал надежнее Toyota 4Runner
2024 Toyota 4Runner. Фото: Toyota
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Годами Toyota 4Runner считался самым надежным трехрядным автомобилем. Однако один корейский внедорожник в 2024 году попросту увел корону из-под носа одной из флагманских моделей японской корпорации.

Об этом пишет Motor Biscuit.

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Развитие конкуренции

В течение десятилетий единственным трехрядным внедорожником, который мог приблизиться к Toyota 4Runner по уровню надежности, был Toyota Sequoia. Но сегодня произошло невероятное — южнокорейский Kia Telluride догнал и превзошел японский хит с точки зрения жестких характеристик бездорожья.

Дело в том, что 4Runner 2024 получил рейтинг надежности 86 из 100 от известного агентства JD Power. Те же 86 баллов дали и Telluride. Но, если средняя модель японского внедорожника пробегает примерно 320 000 км, то средняя модель южнокорейского автомобиля — более 400 000 км.

Корейский внедорожник признан надежнее Toyota 4Runner - фото 1
2024 Kia Telluride. Фото: scarborokia.ca

Прогнозы надежности

Toyota 4Runner находится в своем пятом поколении, которое вышло еще в 2010 году. Шестое поколение будет выпущено в 2025 году.

Здесь важно подчеркнуть, что новые поколения Toyota Tundra, Tacoma и Sequoia были выпущены с несколькими проблемами: неисправность двигателя и трансмиссии, что привело к снижению надежности.

Ранее Kia Telluride возглавил ТОП-12 лучших среднеразмерных кроссоверов и внедорожников 2024 года. Также мы писали о трех комплектациях модели Toyota 4Runner 2025 года.

Япония авто Южная Корея технологии автомобиль Toyota

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