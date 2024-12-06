Який позашляховик вперше в історії став надійнішим за Toyota 4Runner

Корейський позашляховик визнаний надійнішим за Toyota 4Runner
Роками Toyota 4Runner вважався найнадійнішим трирядним автомобілем. Однак один корейський позашляховик у 2024 році просто увів корону під носом однієї з флагманських моделей японської корпорації.
Про це написав Motor Biscuit.
Розвиток конкуренції
Протягом десятиліть єдиним трирядним позашляховиком, який міг наблизитися до Toyota 4Runner за рівнем надійності, був Toyota Sequoia. Але сьогодні трапилося неймовірне — південнокорейський Kia Telluride наздогнав та перевершив японський хіт з погляду жорстких характеристик бездоріжжя.
Річ у тім, що 4Runner 2024 року отримав рейтинг надійності 86 зі 100 від відомого агентства JD Power. Ті ж 86 балів дали й Telluride 2024. Але, якщо середня модель японського позашляховика пробігає приблизно 320 000 км, то середня модель південнокорейського автомобіля — понад 400 000 км.
Прогнози надійності
Наразі Toyota 4Runner знаходиться у своєму п’ятому поколінні, яке вийшло ще у 2010 році. Шосте покоління випустять у 2025 році.
Тут важливо підкреслити, що нові покоління Toyota Tundra, Tacoma та Sequoia були випущені з декількома проблемами: несправність двигуна та трансмісії, що призвело до зниження показників надійності.
Раніше Kia Telluride очолив ТОП-12 найкращих середньорозмірних кросоверів та позашляховиків 2024 року. Також ми писали про три комплектації моделі Toyota 4Runner 2025 року.
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