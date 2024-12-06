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Корейський позашляховик визнаний надійнішим за Toyota 4Runner

6 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Який позашляховик вперше в історії став надійнішим за Toyota 4Runner
2024 Toyota 4Runner. Фото: Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Роками Toyota 4Runner вважався найнадійнішим трирядним автомобілем. Однак один корейський позашляховик у 2024 році просто увів корону під носом однієї з флагманських моделей японської корпорації.

Про це написав Motor Biscuit.

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Розвиток конкуренції

Протягом десятиліть єдиним трирядним позашляховиком, який міг наблизитися до Toyota 4Runner за рівнем надійності, був Toyota Sequoia. Але сьогодні трапилося неймовірне — південнокорейський Kia Telluride наздогнав та перевершив японський хіт з погляду жорстких характеристик бездоріжжя.

Річ у тім, що 4Runner 2024 року отримав рейтинг надійності 86 зі 100 від відомого агентства JD Power. Ті ж 86 балів дали й Telluride 2024. Але, якщо середня модель японського позашляховика пробігає приблизно 320 000 км, то середня модель південнокорейського автомобіля — понад 400 000 км.

Корейський позашляховик визнаний надійнішим за Toyota 4Runner - фото 1
2024 Kia Telluride. Фото: scarborokia.ca

Прогнози надійності

Наразі Toyota 4Runner знаходиться у своєму п’ятому поколінні, яке вийшло ще у 2010 році. Шосте покоління випустять у 2025 році.

Тут важливо підкреслити, що нові покоління Toyota Tundra, Tacoma та Sequoia були випущені з декількома проблемами: несправність двигуна та трансмісії, що призвело до зниження показників надійності.

Раніше Kia Telluride очолив ТОП-12 найкращих середньорозмірних кросоверів та позашляховиків 2024 року. Також ми писали про три комплектації моделі Toyota 4Runner 2025 року.

Японія авто Південна Корея технології автомобіль Toyota

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