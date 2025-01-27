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Чому Toyota 4Runner має низьку паливну ефективність

27 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому Toyota 4Runner страждає від низької паливної ефективності
2025 Toyota 4Runner. Фото: Toyota
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Легендарний позашляховик Toyota 4Runner має багаторічну репутацію надійності. Але рейтинги моделі щодо паливної ефективності часто залишають автовласників розчарованими, особливо зараз, коли економія пального виходить на перші місця.

Про це написав Slash Gear.

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В основі неефективності 4Runner лежить застарілий 4-літровий двигун V-6 потужністю 270 к. с., який забезпечує лише 14,7 л на 100 км у місті та 12,38 л на 100 км на шосе. Ці цифри сильно відстають від сучасних очікувань.

Створений не для економії

4Runner використовує механічну платформу кузова на рамі, яка доповнюється позашляховим обладнанням: підвіскою, повним приводом та більшими шинами. Це збільшує вагу позашляховика до 2767 кг.

Конкуренти можуть використовувати легші алюмінієві компоненти або навіть пластик для зменшення ваги, Toyota покладається на важкі, високоякісні сталеві деталі, що збільшує надійність, але безпосередньо впливають на витрати бензину. Попри паливну неефективність, 4Runner створений, щоб впоратися з будь-якими викликами на дорозі.

Застаріла трансмісія

4Runner використовує 5-ступеневу автоматичну коробку передач з 2005 року. Це може бути пов’язано з принципом Toyota "якщо вона не зламана, не лагодь". У будь-якому випадку це було ефективним для свого часу, але вже відстає від сучасних стандартів.

Позашляхове обладнання

4Runner була створена для їзди поза проторованими шляхами та оснащена відповідним обладнанням, зокрема складною 4x4, блокуванням диференціала та орієнтованою на бездоріжжя системою підвіски. Позитивним є те, що ці функції дають 4Runner чудовий контроль на перетнутій місцевості та зчеплення, яких немає в жодному звичайному позашляховику. З негативної сторони, ці функції існують коштом економії палива.

Проблеми з аеродинамікою

Позашляховик має квадратну кутасту форму, яка підкреслює його міцну естетику та здатність до бездоріжжя. Однак ця конструкція коштує дорого. Передня частина має велику яскраву решітку радіатора, яка створює великий опір повітрю. Він також оснащений підвищеним кліренсом та великими шинами, які створюють опір. Це змушує двигун працювати інтенсивніше, особливо під час їзди на високих швидкостях.

Раніше Toyota презентувала три оновлені комплектації моделі 4Runner 2025 року. Також ми представляли ТОП-5 найпотужніших двигунів на Toyota 4Runner.

бензин авто паливо автомобіль пальне Toyota

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