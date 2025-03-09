Почему за пустой бак автомобиля можно получить штраф

Пустой бак. Фото: carsome.my

В Германии действует строгое, но интересное правило для водителей, которые ездят по автобанам. Если вдруг машина остановится посреди магистрали из-за отсутствия топлива, полиция может выписать автовладельцу штраф 70 евро (примерно 3000 грн) за халатность, которая могла вызвать опасную ситуацию.

Об этом написала Avtosota.

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Правила безопасности

На автобанах на некоторых участках отсутствуют ограничения скорости, поэтому внезапное замедление или остановка транспортного средства создает высокий риск аварий.

Власти Германии считают, что водитель обязан убедиться в достаточном количестве топлива перед поездкой. Если он этого не сделал и остановился на автобане, то подпадает под административное наказание.

Рекомендации водителям в Германии

Прежде всего всегда нужно проверять уровень топлива перед выездом на скоростные дороги и придерживаться рекомендаций по запасу горючего. Также стоит воспользоваться навигационными приложениями для поиска ближайших АЗС.

Ранее мы писали, почему спидометр искажает реальную скорость авто. Также сообщалось, как можно получить штраф 110 000 долларов за незначительное нарушение.